Annet (36) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Die postnatale depressie zorgde voor geldstress’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Annet kreeg een postnatale depressie, maar was zelfstandig ondernemer en moest interen op haar spaargeld, wat voor extra stress zorgde.

Naam: Annet (36)

Beroep: freelance ondernemer (parttime)

Netto inkomen: 2600 euro per maand voor de zwangerschap, inmiddels zo’n 2400 euro, afhankelijk van opdrachten

Woonsituatie: getrouwd, drie kinderen, koopwoning

Hoe ben je opgegroeid met geld?

„Mijn ouderlijk gezin was heel gemiddeld. Mijn vader werkte, mijn moeder was de eerste jaren van mijn leven thuis. We waren niet rijk, maar we hadden genoeg.”

Werd er thuis makkelijk over geld gepraat?

„O zeker, het was geen taboe of zo. Maar het was niet dat we financiële discussies voerden. Het ging vooral om praktische dingen: wat kan er wel, wat kan er niet? Als ik dan had bedacht dat ik op paardrijden wilde, net als mijn klasgenootje, dan zetten mijn ouders me met beide benen op de grond: te dure hobby, ging niet gebeuren. Helemaal niet omdat ik ook al op hockey en gitaarles zat.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Als iets dat je nodig hebt om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. Ik wil echter niet dat geld mijn leven bepaalt, maar ik heb gemerkt dat het je wél kan breken als je het niet hebt.”

Wanneer was dat?

„Na de bevalling van mijn derde kind. Ik had al twee kinderen en genoot van het moederschap, ik was ook dolblij toen ik opnieuw zwanger was en keek uit naar de babytijd. Ja, dat zou weer even aanpoten worden, maar ook dat ging weer voorbij. Ik had er geen seconde rekening mee gehouden dat het ook totaal anders kon lopen, en dat ik een postnatale depressie zou krijgen. Ik kwam nauwelijks de deur uit, alleen als het moest voor de kinderen, en stond in de overlevingsstand. Dat is al een heftig gegeven op zich, maar ik merkte toen ook hoe snel geld ineens een probleem werd.”

Je kwam in de schulden?

„Dat niet, maar ik had het niet bepaald breed. Ik was (en ben) zelfstandig ondernemer en had alleen een zwangerschapsuitkering van zo’n 1000 euro per maand. Dat was prima, omdat ik een buffer had en vooraf dus was uitgegaan van vier maanden zwangerschapsverlof. Alleen was ik véél langer uit de running dan die zwangerschapsuitkering liep, dus moest ik van mijn spaargeld gaan snoepen, en dat gebeurde in rasse schreden. Die stress van een steeds leger wordende bankrekening kwam bovenop alle sores.”

Hoe ben je eruit gekomen?

„Therapie, vrij intensief. Maar het heeft me wel geholpen. Ik zag weer lichtpuntjes, kon steeds vaker weer genieten van het moederschap en waar het leven in het begin uitzichtloos leek, genoot ik weer van dingen doen, van mijn gezin, en uiteindelijk ook weer van mijn werk. Al had ik dat laatste misschien rustiger opgepakt als ik in loondienst had gezeten en daarin geen financiële druk ervoer. Al hielp het werken me ook wel om weer in een normaal ritme te komen.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, absoluut. Ik realiseer me dat een buffer geen luxe is, maar een noodzaak – het geeft je de ruimte om te herstellen.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik vind van niet, maar geld zorgt er wel voor of je kunt overleven of niet, of letterlijk in een overlevingsmodus komt. Tijdens mijn postnatale depressie was die financiële stress een extra lading bovenop alles. Mijn man heeft me gelukkig gesteund, en hij verdiende genoeg om de vaste lasten te kunnen blijven betalen, maar het was alsnog krap. Het leven met drie kinderen is gewoon dúúr. Bovendien heeft niet iedereen een partner om op terug te vallen. Ik ben inmiddels drie jaar verder en erbovenop gekomen, maar deze periode heeft me wel geleerd dat het leven niet maakbaar is. En dat (het gebrek aan) geld daar nog eens een extra zware wissel op kan trekken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

