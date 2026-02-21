Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lizette (38) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Materialisme wordt voor mij steeds minder belangrijk’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Lizette kwam er tijdens een wereldreis achter dat ze maar weinig geld nodig heeft om fijn te leven.

Naam: Lizette (38)

Werk: online marketeer en reisblogger

Woonsituatie: woont samen in een koophuis

Netto inkomen: gemiddeld zo’n 3000 euro per maand

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik ben niets tekort gekomen, maar we leefden thuis wel zuinig. Ik leerde al jong dat geld niet vanzelf komt en dat je het maar één keer kunt uitgeven. Sparen was een vanzelfsprekendheid. Ik had een spaarpot voor mijn zakgeld en begon in mijn tienerjaren met mijn eerste bijbaantje, een krantenwijk. Vanaf een bepaalde leeftijd moest ik ook veel dingen zelf betalen. Waar anderen bijvoorbeeld kleding of een brommer kregen, was het voor mij normaal om daar zelf voor te werken en sparen. Dat vond ik soms oneerlijk, maar achteraf ben ik er juist blij mee. Het heeft ervoor gezorgd dat geld voor mij nooit vanzelfsprekend werd en dat ik er bewust mee omga.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Het speelde niet echt een grote rol en het werd ook niet vaak besproken. Niet dat het een beladen onderwerp was, maar we voerden er ook geen gesprekken over aan de keukentafel. Wel kreeg ik heel erg mee dat sparen verstandig is en dat je vooruit moet denken. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik van jongs af aan gewend ben om mijn geld niet direct of impulsief uit te geven, maar om eerst na te denken.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Inmiddels is mijn kijk op geld aardig veranderd. Ik geef mijn geld nog steeds heel bewust uit, maar ik kan ook gerust een groter bedrag investeren als ik daar de waarde van inzie. Zo heb ik bijvoorbeeld onlangs een nieuwe systeemcamera gekocht, inclusief twee lenzen. Een dure aanschaf, maar wat mij betreft helemaal waard – ik haal namelijk ontzettend veel plezier uit fotografie, niet alleen op reis, maar ook in het dagelijks leven. Bovendien gebruik ik mijn spullen duurzaam, mijn oude camera heb ik ruim tien jaar gehad. Geld is voor mij dus geen doel op zich, maar een middel dat rust, ruimte en mogelijkheden moet bieden. Ik kijk minder naar wat iets kost en meer naar wat het me oplevert, op de korte en lange termijn.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Ik ben nu zo’n vijf jaar ondernemer en in die periode is mijn visie op geld het meest veranderd. Als zzp’er word je veel directer geconfronteerd met inkomsten en uitgaven, en met het feit dat geld niet vanzelf elke maand binnenkomt. Daardoor ging ik de waarde van geld beter inzien, en leerde ik dat geld uitgeven aan de juiste dingen – zoals investeren in mezelf en in kennis – me juist verder helpt.

Ook tijdens een wereldreis die ik samen met mijn vriend maakte, kwam ik erachter dat je maar weinig geld nodig hebt om fijn te leven. Dat heeft me bewuster gemaakt in hoe ik met geld omga en waar ik het aan uitgeef. Voorheen gingen we bijvoorbeeld regelmatig uit eten en bestelden we bijna twee keer per week afhaalmaaltijden – nu is dat eerder twee keer per jaar. We missen het totaal niet en het bespaart superveel geld. Ook koop ik tegenwoordig weinig nieuwe kleding; materialisme wordt voor mij steeds minder belangrijk.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Nee, gelukkig niet. Ik heb altijd geprobeerd schulden te vermijden: ik heb nooit geld geleend voor mijn studie, ik geef geen geld uit dat ik niet heb en ik betaal uitgaven op mijn creditcard altijd dezelfde maand nog terug. Tijdens mijn start als ondernemer kwam er in de eerste weken minder binnen dan toen ik in loondienst werkte. Ook daar had ik me op voorbereid, met voldoende spaargeld om die opstartfase door te komen.



Daarnaast leef ik vrij minimalistisch en houd ik mijn maandelijkse uitgaven (vaste lasten) bij in Excel. Daardoor heb ik goed inzicht in mijn financiële situatie en weet ik precies waar mijn geld naartoe gaat.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, ik denk dat dat veel geldproblemen kan voorkomen. Zo houd ik zelf minimaal 5000 euro apart op een spaarrekening, waar ik alleen uit put in geval van nood. Je weet immers maar nooit: je auto kan ineens een dure reparatie nodig hebben, een apparaat kan stukgaan of er is onverwacht een andere tegenvaller. Een spaarpot geeft rust en voorkomt dat je meteen in de stress schiet of geld moet lenen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ja, omdat geld mij uiteindelijk een stukje vrijheid geeft. Met werken ruil je tijd om voor geld, en vervolgens koop je daarmee vooral comfort: een dak boven je hoofd en spullen die je nodig hebt om prettig te leven. Met meer financiële ruimte ontstaat er minder druk. Je hoeft minder keuzes te maken vanuit noodzaak en meer vanuit wat echt bij je past. Dat betekent niet per se meer luxe. Ik denk dan eerder aan minder stress over vaste lasten, makkelijker ‘nee’ kunnen zeggen tegen werk dat niet bij je past en ruimte om keuzes te maken die goed voelen. Die rust en vrijheid maken mij in ieder geval gelukkiger.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Het klinkt aantrekkelijk om zoveel geld te hebben, dat je alles kunt kopen en doen wat je wilt. Toch denk ik dat mensen met miljoenen euro’s niet echt gelukkiger zijn dan mensen die alles financieel op orde hebben. En daarmee bedoel ik dan genoeg inkomen om je vaste lasten makkelijk te betalen, een buffer van een paar maanden salaris voor onverwachte kosten en de mogelijkheid om minder te werken. Tot een bepaald punt geeft geld rust en vrijheid, maar daarna voegt het volgens mij niet zoveel meer toe aan je geluksgevoel. Sterker nog: het kan zelfs extra druk geven, omdat verwachtingen, verantwoordelijkheden en de angst om het kwijt te raken groter worden.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„In zekere zin wel. Als je genoeg geld hebt, kun je makkelijker iets voor een ander doen, samen iets leuks ondernemen of iemand helpen zonder dat het meteen ten koste gaat van jezelf. Dat geeft voldoening. Heel eerlijk: momenteel doe ik daar zelf niet zoveel mee. Ik werk hard voor mijn geld en maak heel bewuste keuzes in waar ik het aan uitgeef. Mijn focus ligt nu vooral op het opbouwen van financiële vrijheid; ik kies eerst voor mezelf en mijn toekomst.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ja, tot op zekere hoogte wel, vind ik. In onze maatschappij heb je nou eenmaal geld nodig om comfortabel te leven. Geld maakt niet automatisch gelukkig, maar het haalt wel veel zorgen weg. Voor mij zit geluk niet in een bepaald bedrag, maar in hoe mijn dagen eruitzien. Met geld koop je als het ware een stukje vrijheid: om keuzes te maken die bij je passen, of om tijd anders in te delen. Geluk zit ook in kleinere dingen, zoals een mooie zonsondergang, een wandeling door de natuur of een goed gesprek. Cliché maar waar: dat kost niets!

Wat ik door de jaren heen heb geleerd, is dat geluk niet groter wordt door steeds meer te verdienen, maar door bewuster om te gaan met wat je hebt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

