Geld maakt niet gelukkig: ‘Ik durf niet te scheiden, vanwege de financiële gevolgen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Marieke durft niet te scheiden omdat ze bang is voor de financiële gevolgen.

Naam: Marieke (41)

Beroep: projectmedewerker in de maatschappelijke sector

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen

Netto inkomen: ongeveer 2000 euro per maand

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik kom uit een heel gemiddeld gezin. Mijn ouders werkten allebei, we waren niet extreem rijk of zo, maar zeker ook niet arm. Ze leerden ons wel de waarde van geld. Zo kregen mijn broer en ik wekelijks zakgeld en later ook kleedgeld, kregen we met verjaardagen wat cadeaus, maar moesten we ook sparen als we iets heel graag wilden hebben. Zo had ik als kind mijn zinnen gezet op zo’n foeilelijke Furby, maar ik was op dat moment niet jarig en Sinterklaas had z’n hielen alweer gelicht, dus dat betekende: sparen en keuzes maken. Niet per se leuk als kind, wel leerzaam.”

Hoe kijk je tegenwoordig zelf naar geld?

„Voor mij betekent het zekerheid en rust in mijn leven, al is dat laatste nu wel een dingetje. Mijn huwelijk loopt niet zo lekker en zonder er al te diep op in te willen gaan, twijfel ik soms of we de stekker er niet uit moeten trekken. Het zou misschien beter zijn, maar ik durf niet. Nog niet, in elk geval. Omdat het financiële deel me tegenhoudt.”

Ga je er dan erg op achteruit?

„Ik sla in mijn hoofd wel aan het rekenen, ja. Met mijn parttime salaris – maar zelfs fulltime – twijfel ik of ik wel een fijne plek kan huren of kopen. In mijn hoofd zie ik mezelf al in een klein flatje driehoog achter, weg uit onze vertrouwde buurt, ver van school, vrienden en alles wat verder nog vertrouwd voelt. Daarbovenop komt dan ook nog de hele logistiek: een huis zoeken, kinderen verdelen, zorg regelen. Zelfs met 50/50 co-ouderschap en alimentatie zou het pittig zijn.”

Ben je ook bang voor schulden?

„Ja, en die heb ik nooit gehad, dus dat maakt het extra wrang. We hebben het nu financieel goed: een groot huis, mooie vakanties, stabiliteit. En toch voel ik me niet meer echt gelukkig in mijn relatie. Soms twijfel ik of het gewoon het drukke gezinsleven is, of dat we elkaar echt uit het oog zijn verloren. Misschien had ik de stekker er allang uitgetrokken als ik geen kinderen had gehad, maar zij maken alles complexer. Ik wil het ze gewoon niet aandoen, al weet ik heus wel dat bij elkaar blijven vóór de kinderen ook niet de beste oplossing is. Ik heb het er niet heel uitgebreid over met mijn man – misschien zit daar het probleem ook wel grotendeels – maar ik denk dat hij dat ook wel zo ziet. Zo voelt het in elk geval wel.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut, al is het maar om financiële klappen op te kunnen vangen. Scheiden betekent dubbele woonlasten, nieuwe spullen, advocaten en ander gedoe met geld. Het maakt je financieel nogal kwetsbaar. Helaas heb ik geen grote spaarpot achter de hand.”

Het lijkt me een pittige situatie. Zou meer geld je in dat opzicht gelukkiger maken op de lange termijn?

„Absoluut. Niet omdat dat me als persoon gelukkiger maakt, maar omdat het me meer keuzevrijheid geeft. Misschien durf ik dan wel de sprong te wagen.”

Kun je ook te veel geld hebben, denk je?

„Dat zou ik niet zo hard willen stellen, maar ik weet wel dat te weinig geld alles kan overschaduwen.”

Maakt geld volgens jou wel of niet gelukkig?

„Geld op zichzelf niet, maar het gebrek eraan kan je gevangen houden in een leven dat je eigenlijk niet meer wilt. En dat is best een eenzaam en ongelukkig gevoel waar – denk ik – wel meer mensen zich in herkennen. De tijd zal leren welke kant het voor mij opgaat.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

