Ronald (45) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Een padelweekend naar Spanje vind ik absurd’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Ronald is vrij zuinig, al geeft hij wel geld uit aan dingen die hij de moeite waard vindt, zoals padellen. Maar een luxe padelvakantie gaat hem te ver.

Naam: Ronald (45)

Beroep: developer

Woonsituatie: gescheiden, koopwoning

Netto inkomen: 4100 euro per maand

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders waren best zuinig. Mijn moeder was lerares, mijn vader boekhouder – misschien dat ze daarom zo op de cijfertjes zaten. Niet dat er niks kon, hoor. Zo gingen we elk jaar op vakantie, maar dan wel altijd naar dezelfde camping in Noord-Frankrijk. Geen extravagante luxe, maar gewoon: doen wat je kunt betalen. Ze hechten bijvoorbeeld ook geen waarde aan hun interieur, want in mijn ouderlijk huis is alles nog precies zoals veertig jaar geleden. Dat zegt genoeg.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Ik ben totaal niet materialistisch, ik hecht geen waarde aan de nieuwste kleding of spullen. Dat betekent niet dat ik nooit geld uitgeef, maar alleen aan dingen die ik de moeite waard vind.”

Zoals?

„Nou, net als de rest van Nederland ontdekte ik een paar jaar geleden padel, haha. Zo’n hobby kost geld, maar het levert ook wat op: een sportieve uitdaging, ontspanning, en gezelligheid.”

Gaat daar zoveel geld in zitten, dan?

„Naast het materiaal, het lidmaatschap en de baanhuur, volg ik ook wekelijks een training. Ik denk dat ik daarmee op zo’n 150 euro per maand uitkom. Dat is wel duurder dan de gemiddelde sportschool, moet ik bekennen.”

Heb je weleens problemen gehad met geld?

„Nooit, en dat komt honderd procent door mijn opvoeding. Mijn ouders leefden nooit op de pof, dus ik ook niet. Ik spaar liever dan dat ik spijt krijg van een peperdure lening.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, want een buffer geeft rust – en ik wil niet afhankelijk zijn van geluk of pech. Maar het hoeft geen gigantisch bedrag te zijn. Het gaat me vooral om een bepaalde financiële zekerheid.”

Geef je ook geld uit aan dingen die je eigenlijk zonde vindt?

„Soms wel. Als vrienden iets voorstellen waar ik eigenlijk wat minder voor voel, ga ik daar toch in mee. Dan zijn we naar de film geweest en willen ze per se nog een paar biertjes doen, en eindig ik toch in de kroeg – onder de noemer sociale druk. Had ik dat nou echt nodig, denk ik dan achteraf. Maar goed, dat zijn kleine dingen. Iets anders stuit me nu ook tegen de borst, want wat ze nu bijvoorbeeld willen, is een lang weekend padellen in Spanje. Maar daar voel ik echt niets voor.”

Waarom niet?

„Het is gewoon overdreven. Sowieso vind ik het niet meer van deze tijd, dat je op en neer naar Spanje vliegt voor een weekend. Dat kun je uit klimaatoverwegingen toch eigenlijk niet verantwoorden? En dan die kosten: voor zo’n weekend betaal je al gauw minimaal 600 euro, en dan heb je nog geen baanhuur of overnachting. Voor mij gaat dat echt te ver.”

Ondanks dat padel je veel brengt.

„Zeker, na een drukke werkweek ga ik het liefst naar de baan en speel ik een potje, heerlijk. En ik zou het best leuk vinden om een heel weekend te gaan, maar dan is Nederland of Duitsland ook prima. Zo’n luxe reis vind ik absurd. Heel saai misschien, maar dat is mijn ‘doe maar gewoon’ mentaliteit.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ik zou dan wel wat meer kunnen sparen, maar mijn geluk zit niet in die 1000 euro extra. Het zit in vrienden, sporten, een fijne week hebben. Met extra geld krijg je denk ik ook meer onrust en word je hebberig, en dat laatste vind ik geen mooie eigenschap.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik vind dus van niet, omdat je er zo materialistisch van wordt. En dat je met luxe reisjes gaat smijten, zoals mijn vrienden – zij willen dat weekend echt gaan boeken. Ach, dan ben ik maar degene die op de centen zit. Ik boek wel een extra trainingslesje – kan ik ze mooi inmaken als ze weer terugkomen van hun trip.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

