Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik ga minder werken voor een betere werk-privébalans’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Moise (33) heeft een pittig jaar achter de rug en weet nu zeker: gezondheid gaat boven alles.

Naam: Moise (33)

Beroep: zelfstandige in de zorg

Woonsituatie: samenwonend, koopwoning, een dochter

Netto inkomen: verschilt, ongeveer 5000 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Voor mij heeft geld nooit gelijk gestaan aan geluk, en dat komt denk ik deels door mijn opvoeding. Mijn ouders leerden me dat geld vooral iets praktisch was: je hebt het nodig om je vaste lasten te betalen, dus ga er verstandig mee om. Maar het was nooit emotioneel beladen, dus dat er meer mogelijk was met veel geld, of dat je het dan pas écht gemaakt had. Geld was handig, maar niet het hoogst haalbare doel.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Hetzelfde als mijn ouders. Je hebt geld nodig om te kunnen leven en om dingen mogelijk te maken, zoals vakanties en dergelijke. Maar geld maakt me niet gelukkig. Het afgelopen jaar heb ik veel voor mijn kiezen gehad, en dat was daarin nogal een reality-check.”

In welke zin?

„Afgelopen zomer zat ik tegen een burn-out aan en snakte ik naar onze gezinsvakantie om op te laden. Maar nog voordat mijn man, ik en onze dochter goed en wel in Frankrijk waren aangekomen, voelde ik me al overweldigd. Alles werd te veel: mijn werk – ik ben zelfstandige in de zorg – de zorg voor mijn dochter, alle verantwoordelijkheden. Ik kon alleen nog maar huilen en wilde rechtsomkeert maken naar huis, naar mijn eigen bed. Dus reden we na anderhalve dag alweer terug. Toen we thuiskwamen, bleek mijn dochter ineens een rare bult op haar been te hebben die onderzocht moest worden. De artsen wisten het ook niet precies, maar heel optimistisch waren ze niet.

O, wat waren die weken slopend. Ik sliep amper twee uur per nacht en werken lukte nauwelijks, dus als zelfstandige liep ik veel inkomen mis. Toen de bult onschuldig bleek en mijn dochter naar huis werd gestuurd, was ik natuurlijk enorm opgelucht, maar moest ik juist extra gaan werken om mijn gemiste inkomen in te halen. Terwijl ik eigenlijk al overwerkt was. Ik heb het alsnog rustiger aan gedaan, dat geld kon me op dat moment geen bal schelen. De gezondheid van mijn dochter en de tijd met mijn gezin des te meer.”

Heb je schulden, of heb je ze in het verleden gehad?

„Geen schulden, maar ik ben wel veel inkomsten misgelopen. Enorm balen ja, maar het staat in schril contrast met de zorgen die ik heb gehad.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, maar vooral om een gevoel van veiligheid te hebben, dus dat je eventuele financiële klappen kunt opvangen. Niet omdat het mijn geluk vergroot.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Nee. Zeker in 2025 had meer geld me niet gelukkiger gemaakt.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Absoluut. Geld is vooral fijn als je het kunt gebruiken om anderen iets te geven, niet voor jezelf. Laatst nam ik een vriendin mee voor haar verjaardag en gingen we lunchen en naar de bioscoop. Best een prijzig verjaardagscadeau, ik was voor alles zeker 80 euro kwijt, maar ik heb zo’n plezier gehad en haar blij gemaakt met een herinnering, in plaats van de zoveelste cadeaubon van een tientje. Dat had ik ervoor over.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Nope. Ik heb zelfs besloten om dit jaar minder te gaan werken en zo een betere werk-privébalans te creëren. Als ik nu één ding weet, is dat je naar je lichaam moet luisteren. Oók als dat financieel minder handig is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

