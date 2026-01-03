Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Dankzij geld kunnen we onze droom najagen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Lisanne (36) vindt niet per se dat geld gelukkig maakt, maar ze kan er wel haar droomhuis door bouwen.

Naam: Lisanne (36)

Werk: ergotherapeut

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen

Netto inkomen: 3480 euro per maand

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik ben opgegroeid in een gezin waar het geld-technisch gewoon goed zat. Een groot huis, meerdere vakanties per jaar, nooit stress over rekeningen. Ik kreeg wat ik wilde, of het nou speelgoed of kleding was. Als kind stond ik daar niet bij stil, het was ‘normaal’. Pas later realiseerde ik me hoe luxe en bevoorrecht mijn jeugd eigenlijk was.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Geld was bij ons geen beladen onderwerp, dus gesprekken gingen vooral over investeren, verbouwen en financiële keuzes maken. Het ging dus niet over of iets kon, maar vooral over wat handig of strategisch was.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Een beetje wel, ja. Ik ben me er natuurlijk van bewust dat geld veel mogelijk maakt, maar het betekent niet dat je leven automatisch perfect is. Daar kwam ik achter toen mijn man en ik ons eerste huis kochten. Of lieten bouwen, eigenlijk. We hadden de financiële middelen, maar te weinig ervaring, waardoor we te veel op onze aannemer vertrouwden. Dat kwam ons duur te staan. Denk aan een slechte afwerking, lekkages, herstel achteraf.

Het is uiteindelijk allemaal opgelost, maar het was een harde les. En het heeft er ook wel gezorgd voor een zekere smet op dat huis, we woonden er nooit echt fijn. Inmiddels hebben we, mede daarom, ook een ander huis gekocht. Vrijer, nog meer ruimte, momenteel in aanbouw, maar we zitten erbovenop. Binnenkort gaan we over. Ik realiseer me overigens ook hoe luxe dat klinkt, want niet iedereen heeft die keuze.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Geen schulden, maar nu wel een zekere spanning omdat we tijdelijk twee hypotheken hebben. Ons nieuwe huis wordt gebouwd, maar het oude is nog niet verkocht en over een maand gaan we al verhuizen. Het zal wel goedkomen, maar ik zit wel lekkerder als ik weet dat ons huis verkocht wordt.”

Een nieuw begin, dus?

„Ja, al heeft het oude huis niet alleen maar daarmee te maken, hoor. We misten groen om ons heen, het landelijke, en wilden graag op de natuur uitkijken. Dat is alleen niet zo makkelijk als je in een stad woont, en we wilden ook niet zó afgelegen liggen dat je een halfuur naar de supermarkt moet rijden. Toen er dus zelfbouwkavels aan de rand van de stad vrijkwamen, mét uitzicht op groen en weilanden, grepen we onze kans.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, ook omdat we weten hoe snel grote bedragen kunnen verdwijnen bij een bouwproject.”’

Waar gaat dat dan heen?

„O, breek me de bek niet open. Stopcontacten, spotjes, indelingen, al dan niet een extra muur – álles kost geld. En het kost ook meteen drie keer zoveel dan in een reguliere winkel, lijkt het wel. En we moeten veel keuzes maken, van de tegeltjes van de badkamer tot aan waar we de keukenkraan willen hebben. Maar omdat dit de tweede keer is, weten we beter waarop we moeten letten. En zitten we er ook echt bovenop.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Nee, dat denk ik niet. Het helpt wel, maar meer geld betekent niet automatisch een betere kwaliteit van leven. Je hebt er bijvoorbeeld niks aan als je doodziek bent en er geen kans op genezing is, om maar een cliché aan te boren.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Op zichzelf niet, zoals ik hierboven ook al zei. Ook omdat we gevoelsmatig alles al hadden. Maar toch was er die droom van meer rust en ruimte om ons heen. Dat we deze kans krijgen om het opnieuw te doen, voor een huis waar we hopelijk de rest van ons leven blijven, voelt als pure luxe. Geld maakt misschien niet gelukkig, maar het geeft wel de mogelijkheid om je dromen na te jagen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

