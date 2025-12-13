Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Vrijheid als zzp’er voelt paradoxaal’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Inez geniet van haar vrijheid als zzp’er, maar diezelfde vrijheid kent ook wel nadelen.

Naam: Inez (31)

Beroep: vormgever (op zzp-basis)

Woonsituatie: single, huurwoning

Netto inkomen: tussen de 2800 en 3500 euro per maand

Hoe ben jij financieel opgevoed?

„Ha, ik denk zoals ieder ander jaren 90-kind. Mijn ouders zaten nog met papieren bankafschriften aan de keukentafel. Zo’n stapel, weet je wel, met van die geperforeerde randen eraf gescheurd. Op zaterdagmorgen gingen we naar de supermarkt met een boodschappenlijstje en mijn moeder lette scherp op aanbiedingen. Niet omdat we het slecht hadden, maar omdat ze het anders zonde van het geld vond.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Geld moet vooral rust geven. Voor mij betekent het dat ik geen enorme bedragen hoef te verdienen, maar ik vind het wel fijn als ik kan doen wat nodig is: mijn huur betalen, mijn laptop vervangen, soms een vakantie of een weekend weg. Geld voelt daarin als een soort basisvoorziening.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Toen ik even in loondienst ging, twee jaar geleden. Ik dacht dat de vaste zekerheid me rust zou geven, maar ik werd er ongelukkig van. Ik deed precies hetzelfde werk als zzp’er, alleen kreeg ik er allerlei extra’s bij: vergaderingen, functioneringsgesprekken, kleine taken die weinig met mijn vak te maken hadden. Het vaste salaris voelde uiteindelijk minder ‘vrij’ dan de onzekerheid die ondernemen met zich meebrengt.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Gelukkig niet. Ik heb altijd genoeg opdrachten gehad – van folders voor winkelketens tot artikelen in magazines. Maar omdat ik vrijwel altijd werk heb, voelt het soms ook alsof ik altijd aan het werk móét blijven.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut. Zeker omdat ik geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heb. Stom, zullen sommige mensen denken. Maar die dingen zijn duur en de dekking valt vaak tegen. Dus als ik ziek ben, werk ik door. Zelfs toen ik een kleine medische ingreep had, zat ik twee dagen later alweer achter mijn laptop. Niet omdat dat van iemand moest, maar omdat geen werk meteen betekent dat ik geen inkomsten heb.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Het zou welkom zijn, natuurlijk. Maar echt gelukkiger maakt het me denk ik niet. Mijn grootste stress komt niet door geld, maar door het idee dat er altijd wel een deadline is, dat ik altijd kán werken. Een extra bedrag verandert dat gevoel nauwelijks.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Meer is niet altijd beter. Ik heb liever overzicht en plezier in mijn werk, dan dat ik nog meer opdrachten moet aannemen.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt het leven zeker makkelijker, dat ontken ik niet. Maar mijn geluk zit vooral in vrijheid. Geen vergaderingen, geen managers, geen gedoe. Alleen betekent het ook dat ik nooit echt uitsta. Misschien is dat de paradox van zzp’er zijn: je kiest het omdat je gelukkig wordt van vrijheid, maar je moet ook wel streng genoeg voor jezelf zijn om die vrijheid daadwerkelijk te gebruiken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

