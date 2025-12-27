Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Dat verlof is onbetaald, maar ik krijg er zoveel voor terug’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Vajen werkt altijd hard, maar heeft nu drie maanden onbetaald ouderschapsverlof opgenomen.

Naam: Vajen (41)

Werk: leidinggevende functie in het bedrijfsleven

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen

Netto inkomen: ongeveer 4500 euro per maand

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Traditioneel. Mijn ouders werkten allebei, maar mijn vader was de man die op zondag het vlees sneed. Mijn moeder werkte parttime bij de gemeente. Heel vooruitstrevend in die tijd, maar traditioneel als ze was, wachtte ze ons op na schooltijd met thee en koekjes. We hadden het goed thuis, heel Hollands, met weinig uitspattingen. Met geld werd bewust omgegaan en sparen was belangrijk – ik had zo’n classic Pennie spaarpot van de Postbank. Was ik best trots op, haha.”

Hoe kijk jij zelf naar geld nu?

„Sparen vind ik nog steeds belangrijk, dus dat heb ik wel overgenomen van mijn ouders. Ik heb ook allemaal van die digitale spaarpotjes waar ik maandelijks mijn geld over verdeel. Mijn man en ik zijn wel minder traditioneel dan mijn ouders, want ik ga over de financiën, terwijl hij me maandelijks zijn aandeel overmaakt en de rest aan mij overlaat.

Ook ben ik hoofdkostwinner: ik heb een leidinggevende functie voor vijf dagen per week. Leuk, maar ook best stressvol. De combinatie van een verantwoordelijke baan, kostwinner zijn en thuis de boel draaiende houden, vind ik best pittig. Ik doe het natuurlijk samen met mijn man, maar jarenlang voelde het als een trein die maar doordenderde.”

Het klinkt alsof er nu een kantelpunt komt.

„Ja, door de komst van de kinderen. Ik ben altijd blijven werken en nam wel wat ouderschapsverlof op, maar steeds in korte periodes. Ik stond nooit écht even stil. Toen ik deze zomer besefte dat onze jongste na de voorjaarsvakantie naar school gaat, en ik nog recht had op drie maanden onbetaald verlof, voelde het alsof ik die kans nu moest grijpen.”

Hoe is dat voor jou?

„Het voelt als vertragen, al zijn de eerste weken voorbij gevlógen. Ik ruim eindelijk dingen op die jarenlang bleven liggen, zoals de zolder en oude kinderspullen. Maar het mooiste vind ik dat ik er nu gewoon voor mijn kinderen kan zijn. Bij een schoolvoorstelling, bij het brengen en halen en thuis aan de keukentafel, als ze thuiskomen. Precies wat mijn moeder ook bij mij deed toen ik jong was, en waar ik warme herinneringen aan heb. Dat is wel een besefmoment.”

Heb je ooit geldproblemen gehad?

„Nee, we hebben altijd bewust geleefd en gespaard. Mijn verlof is weliswaar onbetaald, maar we hebben een spaarbuffer en mijn man werkt door. Daardoor kan het.”

Vind je sparen belangrijk?

„Ja, niet om rijk te worden, maar om vrijheid te hebben. Deze periode had ik zonder spaargeld niet kunnen nemen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik gelukkiger zijn.

„Ik denk het niet. Het zou misschien wat meer lucht geven, maar het verandert niets aan wat mij nu gelukkig maakt. Tijd en aandacht wegen zwaarder dan extra inkomen.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt niet gelukkig op zichzelf. Maar het kan je wel de rust en ruimte geven om bewust te kiezen voor wat belangrijk is. Deze tijd met mijn kinderen? Die is voor mij onbetaalbaar.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

