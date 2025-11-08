Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Met Sinterklaas is niets te gek’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: De moeder van Inge had het vroeger niet breed en hoewel Inge daardoor financieel bewust is, pakt ze met Sinterklaas wél helemaal uit, voor haar zoontje.

Naam: Inge (35)

Werk: Projectcoördinator

Woonsituatie: samenwonend, zoon van 5 jaar

Netto inkomen: 2900 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik kom uit een gezin waar het geld niet tegen de plinten klotste. Mijn moeder stond er alleen voor, dus ze moest echt opletten. Ze deed wel enorm haar best, maar cadeaus waren nooit vanzelfsprekend. Met Sinterklaas hoorde ik klasgenootjes op school over dure poppenhuizen of racebanen, terwijl ik het moest doen met een chocoladeletter en een klein cadeautje. Dat klinkt ondankbaarder dan ik bedoel, want ik heb ontzettend veel respect voor hoe mijn moeder het allemaal voor elkaar bokste vroeger – dat was voor haar niet makkelijk in de jaren negentig. Maar kijk ik door mijn ogen als kind, dan voelde het soms toch alsof wij minder hadden.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Vrij open. Mijn moeder legde uit dat sommige dingen gewoon niet konden, dat we moesten kiezen. Dat vond ik toen oneerlijk. Inmiddels realiseer ik me dat ze me daarmee iets belangrijks heeft geleerd: geld is niet oneindig, je moet prioriteiten stellen. Ik denk dat ik daardoor nu ook best bewust met geld omga, ik geef het niet zomaar uit. Al vind ik het wel belangrijk om ook te genieten van wat je hebt.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Voor mij betekent geld vooral rust. Het is fijn om niet bij elk extraatje te hoeven rekenen of piekeren. Ik ben niet per se materialistisch, maar geniet wel van het gevoel dat ik mijn zoon iets kan geven zonder te moeten stressen. Het gaat me niet om de spullen zelf, maar om het idee dat ik hem iets kan bieden wat ik vroeger miste.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Ja, toen ik zelf ging werken en moeder werd. Ineens voelde ik: nu kan ík bepalen hoe we de feestdagen vieren. En ik zal eerlijk zijn: hoe bewust ik me ook ben van de waarde van geld, met Sinterklaas is bij ons niets te gek. Mijn zoontje gelooft nog, en dat duurt ook nog maar een paar jaar. Dus we nemen het ervan.”

Hoe?

„Ons huis hangt vol slingers en stickers, overal hangen tekeningen en hij mag zijn schoen drie keer per week zetten. Dit jaar krijgt hij met pakjesavond onder meer een lego-brandweerkazerne, een knuffel van Paw Patrol, een grote doos klei, snoepgoed, een pyjama en nog wat andere spullen. Plus nog wat kleine schoencadeautjes, dus – ik laat me best wel gaan in de speelgoedwinkel. Deels doe ik het voor mezelf, om iets goed te maken van vroeger, maar ik zie natuurlijk ook dat guitige koppie en de twinkeling in de ogen van mijn zoon als hij die cadeaus krijgt. Daar doe ik het allemaal voor.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Gelukkig niet echt, al heb ik in mijn studententijd wel eens rood gestaan. Daar zat alleen zo’n hoge rente op, dat ik meteen weer genezen was van dat idee.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut, ik spaar elke maand. Juist omdat ik weet hoe het is als er weinig ruimte is. Ik wil dat mijn zoon zich nooit zorgen hoeft te maken over geld – dan geef ik nog liever iets minder uit aan mezelf.”

Stelling: Je kunt nooit te veel geld hebben.

„Ik denk dat het fijn is om voldoende te besteden te hebben, alles te kunnen doen wat je wilt. Maar is die grens eenmaal bereikt, dan denk ik niet dat nóg meer geld gelukkiger maakt.”

Slotvraag: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Het geeft vooral de vrijheid om te genieten van momenten die wél gelukkig maken. En in mijn geval betekent dat: een blije 5-jarige die opgaat in de magie van Sinterklaas en een moeder die er net zo van geniet.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

