Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Liever weinig geld dan een miljoen in eenzaamheid’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Jeffrey, die zijn financiële basis op orde heeft en voorzichtig vooruitkijkt door ook te beleggen.

Naam: Jeffrey (33)

Werk: Eigenaar en leidinggevende bij een PR-bureau

Woonsituatie: single, woont in huurwoning in Amsterdam

Netto inkomen: ongeveer 3500 euro

Hoe ben jij financieel opgevoed?

„Met het idee dat je altijd iets achter de hand moet hebben – mijn ouders zeiden dat, maar mijn opa’s en oma’s waren ook al zo. Eens in de zoveel tijd namen mijn ouders mijn bankrekening met me door, gewoon om te kijken waar mijn geld heen ging en of ik wel wat spaarde. Ik groeide verder op in een modaal gezin. We hadden niet superveel te besteden, maar wel genoeg. Mijn ouders waren ook creatief, ze hadden bijvoorbeeld een eigen moestuin waarin ze hun eigen groenten verbouwden – dan hielden ze bij het boodschappen doen weer geld over. Ze maakten daarin steeds bewuste keuzes, zodat we wel elk jaar op wintersport én zomervakantie konden. En ook daarin was mijn pa weer creatief: hij gaf les op de zeevaartschool en mocht soms iemands zeilboot gebruiken – dan gingen we drie weken zeilen in de zomer. Ze hebben me geleerd dat je niet veel hoeft te hebben om veel te kunnen doen.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Als iets dat er is, maar het kan ook zo weer weg zijn – met een eigen bedrijf ben ik me daar extra bewust van. Al heb ik wel de instelling: zolang de basis op orde is en je een klein beetje vooruit kunt kijken, zit je wel goed.”

Hoe hou jij die basis op orde?

„Door mijn inkomen in stukjes te delen. Een deel gaat naar de vaste lasten, een deel spaar ik voor leuke dingen en vakanties en de rest is leefgeld. Al kan dat laatste hard gaan als je in Amsterdam woont. Al heb ik weinig sores qua vaste lasten. Ik heb een huurwoning en mijn inboedel is misschien 5000 euro waard, dus als er iets stuk gaat, schiet ik niet meteen in de stress – daar heb ik ook gewoon een buffer voor. Om mijn auto hoef ik me ook niet druk te maken, die is van de zaak. Is daar iets mis mee, dan regelt de leasemaatschappij het.”

En hoe kijk je naar de toekomst qua geld?

„Hoewel ik ben opgevoed met het idee van sparen, deden mijn ouders niet aan investeren en beleggen. Dat ben ik nu wel gaan doen. Eerst deed ik het zelf, maar er ging zóveel tijd en energie in zitten – koersen vergelijken, dat soort dingen – dat ik nu een app gebruik die automatisch voor me belegt, Up To More. Dat beleggen vind ik wel belangrijk, ook om jezelf een beetje te beschermen tegen de inflatie. Op een spaarrekening verlies je uiteindelijk altijd een beetje.”

Is jouw kijk op geld ooit veranderd?

„Niet drastisch, maar door gesprekken met vrienden is het wel inzichtelijker geworden. Al merkte ik ook dat het een taboe is, veel mensen doen geheimzinnig over geld. Maar als ik dan doorvroeg hoe ze die ene reis konden betalen, of hun huis, bleek dat ze bijvoorbeeld belegden of investeerden. Dat heeft me toen aan het denken gezet. Ik ben sindsdien ook voor meer openheid over geld. Niet om te vergelijken wie er meer verdient, maar wel omdat we ervan kunnen leren. Zeker als het gaat om zaken als salarisonderhandelingen. Praat er kortom over, dat helpt.”

Heb je ooit financiële problemen gehad?

„Niet echt. Ik heb tijdens vakanties weleens meer uitgegeven dan gepland, maar dan dacht ik: ach, ik heb nog een buffer. Of ik verdiende het terug door mijn huis via Airbnb te verhuren. Ik probeer daar creatief mee om te gaan.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot te hebben?

„Absoluut, het geeft rust. Als je ineens iets niet kunt betalen, levert dat stress op. Ik heb wel geleerd dat geld overhouden ook betekent dat je vaker nee moet zeggen. Is soms lastig, want zeker in Amsterdam is altijd iets te doen en rond mijn 25ste ging ik menig festival af. Nu ik meer financiële verantwoordelijkheid heb, pak ik het anders aan. Dat is ook nog wel een kantelpunt geweest, realiseer ik me nu.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Dat denk ik juist wel. Op een bepaald punt ben je meer bezig met geld dan met de wereld om je heen. En er komen verwachtingen van buitenaf: mensen vragen meer van je, willen iets van je. Dat lijkt me niks.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Altijd. Een cadeau geven, groot of klein, geeft zóveel voldoening. Als geld dat mogelijk maakt, maakt het je dus wél gelukkiger.”

Kortom: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ja, ik denk het toch wel. Kijk naar hoe we het in Nederland hebben: vergeleken met veel andere landen mogen we ons gelukkig prijzen met al die kansen en mogelijkheden. Al denk ik in the end ook: liever ‘maar’ 10.000 euro en fijne mensen om je heen, dan een miljoen in eenzaamheid. Aan dat laatste ga je uiteindelijk onderdoor. Geld helpt, maar het is niet alles.”

