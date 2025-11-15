Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt niet gelukkig: ‘In 2026 zet ik mezelf wat vaker op de eerste plek’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: na jaren zet Sita (45) zichzelf weer eens op de eerste plek, en heeft daar financieel gezien ook wat voor over.

Naam: Sita (45)

Werk: HR-assistent

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen van 15 en 12

Netto inkomen: 3100 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders waren nogal zuinig en letten behoorlijk op de kleintjes. Het is echt dat klassieke beeld van aanbiedingsfolders uitpluizen, tweedehandskleren en gratis uitjes in het bos of park. Ik ben er geen greintje minder om geworden hoor, het heeft me juist veel discipline bijgebracht rondom geld. Alleen: lange tijd voelde het daardoor ook alsof geld uitgeven aan jezelf ‘fout’ was.”

Hoe bedoel je dat?

„Nou, anderen kwamen bij mij altijd op de eerste plek – mijn kinderen, mijn man. Hadden zij nieuwe kleren nodig, dan gaf ik niet ook nog eens tientallen euro’s uit aan een outfit voor mezelf. Ik had al twee paar jeans en de boodschappen waren al duur genoeg, dat idee. Naar de kapper? Alleen de puntjes, en thuis een spoeling erdoorheen. Véél goedkoper dan laten verven. Ik sloot wat dat betref altijd achteraan.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Een vriendin vond mijn uitgroei niet meer kunnen en trók me zo ongeveer naar een goeie kapper, eerder dit jaar. Volgens haar mocht ik mezelf echt wel een keer verwennen. En ze had gelijk: mijn nieuwe haar voelde fantastisch. Dat het met 150 euro een rib uit mijn lijf was, nam ik op de koop toe. Pfoe, al moest ik van die prijs echt even bijkomen. Maar het zaadje was wel geplant, want ik genoot van de me-time en het feit dat ik een keer wat grootser uitpakte dan normaal.

Diezelfde middag liet ik ook nog een derde piercing in mijn oor zetten én kocht ik samen met die vriendin nog een nieuwe winterjas à 200 euro. Ik weet niet wat me bezielde, het voelde heel puberaal allemaal. En ik kreeg bij de kassa opnieuw zowat een rolberoerte, maar was alsnog zó blij na die dag. Dat was het moment waarop ik dacht: ik ga mezelf wat vaker op de eerste plek zetten.”

Hoe?

„Om te beginnen door een schoonmaakster te nemen, zodat ik thuis ook eens een gestolen uurtje heb om een boek te lezen – en niet meteen de badkamer hoef te soppen. Wat ik ook belangrijk vind: weer gaan sporten. Na jarenlange halfslachtige pogingen, heb ik afgelopen week eindelijk weer een sportschoolabonnement afgesloten. Ik moet ook wel, ik ben 45 en de overgang ligt op de loer – het schijnt dat je spieren en botten dan veel brozer worden. Ik moet kortom aan de bak. De prijs valt me overigens nog mee: 70 euro per maand, en dan kan ik twee keer per week terecht.”

Vind je het nog belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut, maar vroeger ben ik daar niet aan gekomen. Nu durf ik wat vaker geld voor mezelf opzij te zetten, en niet voor die geijkte wasmachine die zomaar stuk kan gaan. Dat voelt enerzijds onnatuurlijk, maar ook wel lekker.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„O, zeker. Maar dat heb ik jarenlang gedaan. Hoe egoïstisch het ook klinkt: nu ben ik zelf weer even aan de beurt. Iets met eerst je eigen zuurstofmasker opzetten en daarna dat van je kinderen, haha.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Op zich niet, maar het geeft me wel de vrijheid om tijd, rust en zorg aan mezelf te besteden. Voor het eerst in jaren gún ik mezelf dat. In 2026 blijf ik dat doen – en wie weet gun ik mezelf dan ook wel een prikje botox of een laserbehandeling. Laat die 2.0 versie van mezelf maar komen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties