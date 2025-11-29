Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Mijn familie vindt het vervelend dat ik met kerst op reis ben’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Dennis (36) is niet van huisje-boompje-beestje: hij gaat van zijn geld liever op reis. Zo vaak mogelijk.

Naam: Dennis (36)

Beroep: werkzaam in de sales

Woonsituatie: huurwoning, single

Netto inkomen: gemiddeld 5000 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Heel simpel: eerst sparen, dan uitgeven. Vooral mijn vader had zijn hand nogal op de knip. Hij was heel zuinig, had weinig financiële uitspattingen. Mijn ouders vonden vooral stabiliteit belangrijk: huisje, boompje, beestje. Als kind was ik daar al wars van en toen ik eenmaal op de middelbare school zat, wist ik: als ik later mijn eigen geld verdien, ga ik de wijde wereld in. Heb ik ook gedaan, meerdere malen. Naar Azië, Australië, Noord- en Zuid-Amerika… Ik ben in totaal wel drie jaar weggeweest, verspreid over meerdere periodes. Ik ben wat dat betreft wel het buitenbeentje van de familie, en kijk heel anders naar geld.”

Hoe dan, precies?

„Ik hoef geen groot huis, een dikke auto of designmeubels. En ik zou het kunnen kopen hoor, want door mijn baan in de sales verdien ik een leuk bedrag per maand, met hier en daar een extra bonus. Daar werk ik ook hard voor. Maar dat is ook een beetje mijn motto: work hard, play hard. In mijn geval is dat reizen en herinneringen maken. Ik ga zeker een keer per maand een weekend naar het buitenland – op stedentrip naar Praag, hiken in de Ardennen, verzin het maar. Soms met vrienden, maar ook alleen. Materiele zaken maken me niet gelukkig, maar onderweg zijn wel.”

Is er een moment geweest dat jouw visie op geld is veranderd?

„Tijdens mijn eerste grote wereldreis, inmiddels bijna vijftien jaar geleden. Maandenlang trok ik door Azië en Australië, met alleen maar mijn backpack. Ik vond die ervaring echt fantastisch en miste mijn huis en spullen echt niet. Ik leerde natuurlijk ook dat die vrijheid wel geld kost – de ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Maar goed, dat had en heb ik ervoor over.”

Hoe kijkt je familie naar jouw avontuurlijke leven?

„Ze begrijpen het niet altijd. Natuurlijk houden zij ook van vakantie, maar zij gaan dan twee weken kamperen in Frankrijk en that’s it. Zij zijn allemaal gesetteld, hebben kinderen, dan ben je ook beperkter in je mogelijkheden. Al moeten zij er niet aan denken om in een of ander achterafhostel in Bangkok te zitten – andersom vind ik dat familiaire leven helemaal niks. Hetzelfde heb ik met de feestdagen, die sla ik het liefst over. Ik vind het leuk hoor, om mijn zus en broers te zien, en ik heb leuke neefjes en nichtjes. Maar ik word niet gelukkig van de zoveelste rollade met Mariah Carey op de achtergrond. Dan kun je me echt wegdragen. Dit jaar ben ik dus ook weer weg met de kerst, en vlieg ik naar Lanzarote. Vinden ze niet tof.”

Wat zeggen ze dan?

„Dat het voelt alsof ik ze ontwijk, en dat ik dingen mis. Ik zie dat anders, ik vind juist dat ik alles uit het leven haal. Al snap ik ergens ook wel dat het niet altijd leuk is om incompleet te zijn als familie. Maar ja, ik ben volwassen en maak mijn eigen keuzes. Dus die discussie komt elk jaar wel terug.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee, niet echt. Ja, na twee jaar reizen in mijn twintiger jaren was de bodem van mijn rekening wel in zicht, maar dat wist ik van tevoren. Dat trok al snel bij toen ik in de sales ging werken.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot te hebben?

„Ja, maar ik hoef geen spaarrekening van 10.000 euro of zo. Een kleine buffer is goed, maar verder besteed ik het liever aan léven. Natuurlijk ben ik minder flexibel nu ik een vaste baan heb. Soms los ik het zelfs op door op vakanties te werken, op afstand – in mijn baan kan dat gelukkig. Zo hoef ik geen vakantiedagen op te nemen, maar ben ik wel lekker in het buitenland.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Nee, ik verdien genoeg. Misschien zou ik één trip meer doen, maar mijn geluk hangt niet echt aan een bepaald bedrag.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Niet per se, dus. Het zal waarschijnlijk hartstikke cliché klinken, maar de vrijheid die ik ermee krijg, dat maakt me pas gelukkig.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

