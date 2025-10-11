Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Al het geld weegt niet op tegen mijn kinderwens’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Layla, die samen met haar man in een fertiliteitstraject zit.

Naam: Layla (33)

Beroep: fysiotherapeut

Woonsituatie: getrouwd

Netto inkomen: 3100 euro

Hoe kijk jij naar geld?

„Mijn man en ik hebben het op papier hartstikke goed. We hebben allebei een fijne baan, kunnen op vakantie wanneer we willen, wonen mooi, hebben een leuke vriendengroep… Aan de buitenkant ziet ons leven er heel rijk uit. En dat is het ook, hoor. Maar tegelijkertijd voelt het soms leeg. We zitten namelijk ook in een fertiliteitstraject. Geld mag ons dan veel vrijheid geven, maar in dit traject merk ik pas echt dat het niet helpt tegen pijn, onzekerheid of verdriet.”

Wanneer begon jullie vruchtbaarheidstraject?

„Na een jaar zwanger proberen te worden, zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Er was niets wat meteen uitsloot dat we kinderen konden krijgen, maar het lukte gewoon niet. We begonnen met IUI, en daarna IVF. We zitten nu in onze tweede IVF-poging. Het is een intensief traject, zowel lichamelijk als emotioneel. En het is zo onzeker. We zijn al bijna drie jaar bezig, maar we weten niet of het ooit lukt. Je hoopt elke keer zó dat het goedkomt, en je moet telkens opnieuw beginnen als het misgaat.”

Dat moet ontzettend heftig zijn.

„Het is slopend, vooral mentaal. Ik leef van punctie naar terugplaatsing naar test. Eén keer hadden we een positieve test – ik was zó blij. Maar voor de eerste echo ging het mis. Het verdriet daarvan blijft. Ja, het was nog pril, maar je bouwt toch al dromen op. Elke keer probeer je jezelf te beschermen tegen hoop, maar die hoop komt ook weer terug. Gelukkig zijn mijn partner en ik heel hecht. We praten veel, dat helpt.”

Heeft het traject veel invloed op jullie dagelijks leven?

„We proberen zoveel mogelijk dingen te blijven doen die ons blij maken – vakanties, weekendjes weg. Maar dat moet allemaal om het ziekenhuis heen gepland worden. Soms moeten we iets afzeggen omdat er ineens een afspraak tussenkomt. Of ik voel me niet goed door de hormonen. Het leven wordt een beetje onvoorspelbaar, je leeft om het traject heen. En het voelt eenzaam, want hoewel ik er wel open over ben, wil ik ook weer niet dat de hele wereld er vanaf weet. Medeleven is fijn, maar tegelijkertijd is het zo persoonlijk. Voelt echt dubbel.”

Is jouw visie op geld ook veranderd door dit traject?

„Ik dacht altijd: als je geld hebt, kun je je leven goed inrichten. Maar dit traject laat me voelen dat sommige dingen gewoon niet te koop zijn. Geld maakt dingen natuurlijk wel makkelijker, dat is zo. Maar het verzacht de pijn niet.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„O ja, zeker nu. Als je in zo’n traject zit, wil je niet ook nog eens financiële stress. Er komt al genoeg op ons af. We hebben ons goed verzekerd, maar toch betalen we soms dingen zelf. Het is fijn om te weten dat dat kan.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Op korte termijn zou het misschien handig zijn, maar op de lange termijn? Nee. Ik zou het liever inruilen voor zekerheid, voor rust. Voor een gezin. Dat kan geen bedrag compenseren.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geluk zit voor mij in een toekomst waarvan ik hoop dat ik hem krijg. Gebeurt dat niet, dan weet ik nog niet hoe ik mijn leven ga inrichten, of ik ooit gelukkig zal zijn. Ik wil daar overigens nog niet al te veel aan denken. Maar ik weet wel dat geld niet het antwoord is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

