Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Eindelijk maak ik die droomreis naar Japan’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Jade, die na jaren haar droom eindelijk waarmaakt en naar Japan reist.

Naam: Jade (35)

Werk: marketingadviseur

Woonsituatie: samenwonend, koopwoning

Netto inkomen: 3200 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben jij opgevoed als het om geld gaat?

„Heel ‘nuchter’, haha. We hadden het thuis prima, maar er waren geen wilde uitspattingen ofzo. Vakantie betekende bij ons: drie weken naar een camping in Drenthe of Zeeland. Supergezellig hoor, daar heb ik warme herinneringen aan. Spelletjes in de voortent, zwemmen in een plas, een bonte avond met een playbackshow, dat idee. Maar toen ik ouder werd, keek ik ademloos naar reisprogramma’s over verre landen. En dan vooral Japan. Dat land had en heeft iets magisch. De cultuur, de rust, het eten… ik was als student al compleet gefascineerd en dacht: daar wil ik ooit naartoe.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Het is voor mij een middel om dingen te kopen. Geen dure spullen, maar bijzondere ervaringen. Japan is er zo een, want eindelijk ga ik naar Japan, over een paar dagen. Geweldig, maar ook schrikbarend duur, haha. Denk aan hotels van 300 euro per nacht, treinen, eten, alles. Maar het is geen luxe om de luxe. Ik wil het gewoon goed doen, want dit is mijn droom – dus investeer ik daarin. Mijn vriend, die met me meegaat, denkt er precies zo over. Ik heb hem redelijk besmet met mijn liefde voor Japan, haha.”

Is je blik op geld ooit veranderd?

„Ja, toen ik echt begon te sparen. Dan ga je namelijk pas echt afwegen wat je ermee wil doen. Want inderdaad, ik zou met dit bedrag ook een groot stuk hypotheek kunnen aflossen of de keuken verbouwen, noem maar op. Maar ik dacht: als ik dit nú niet doe, komt het er misschien nooit van. En dan blijft het zo’n vage droom op de achtergrond. Ik wil niet wachten tot later: wie zegt dat later daadwerkelijk komt?”

Heb je ooit geldproblemen gehad?

„Nee, gelukkig niet. Ik geef niet snel geld uit dat ik niet heb, dat heb ik dan weer overgehouden aan mijn nuchtere, Hollandse opvoeding. Ik weet precies wat ik me kan veroorloven en waar ik de grens moet trekken.”

Vind je het belangrijk om iets achter de hand te hebben?

„Ik zou nooit alles opmaken aan één reis. Maar juist omdat ik een buffer heb, durf ik een deel daarvan uit te geven aan Japan.”

Wat als je 1000 euro extra per maand had?

„Eerlijk is eerlijk, dat zou ik heel relaxt vinden. Vooral omdat ik er vrijheid mee kan kopen, en dat is waardevoller dan het geld op zich.”

Dus… maakt geld gelukkig, of toch niet?

„Je hoort nu volgens mij ‘nee’ te zeggen, omdat gezondheid belangrijker is, enzovoorts. En natuurlijk is het fijn als je gezond bent. Maar ik moet ook bekennen: ik word behoorlijk gelukkig als ik aan mijn reis denk. Dat ik straks eindelijk in een of ander knus zaakje in Osaka zit om er de lekkerste sushi ooit te eten. De zonsopgang bij Mount Fuji zie. Tempels in Tokyo bezoek. Ik kijk er al zó lang naar uit, en nu gaat het allemaal gebeuren. Dat is allemaal mede mogelijk gemaakt door het geld dat ik eraan kan besteden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

