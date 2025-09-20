Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik verdien nu 0 euro, maar ik wil niet meer financieel afhankelijk zijn van een ander’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 31-jarige Natasja, die een goedverdienende man heeft, maar zelf ook wil gaan werken voor meer financiële onafhankelijkheid.

Naam: Natasja (31)

Beroep: huismoeder

Woonsituatie: koopwoning, getrouwd, 2 kinderen

Netto inkomen: 0 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben jij financieel opgevoed?

„We zaten goed in de slappe was. Mijn vader verdiende goed, genoeg voor mijn broer, zus en ik, en mijn moeder werkte niet zodat ze thuis kon zijn voor de kinderen. Ik mocht alles hebben wat ik wilde en ben als kind ook best wel verwend. Een nieuwe pop? Dan ook meteen een poppenbedje en drie Barbies erbij. Eerlijk: ik genoot van die luxe levensstijl. Welk kind niet, ook? Andere kant van de medaille was wel dat ik mijn vader weinig zag, hij was echt de man die op zondag het vlees sneed – als hij dan niet óók moest werken.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Dubbel. Enerzijds is het heerlijk dat je niet op geld hoeft te letten, je hebt dan geen zorgen over een dak boven je hoofd of genoeg eten of drinken. Maar je raakt ook gewend aan een bepaalde luxe en leert daardoor de waarde van geld niet zo goed kennen. Dat vond ik best pittig toen ik afgestudeerd was en ineens zelf mijn geld moest verdienen en mijn huur betalen. Mijn ouders hadden me eerder mogen leren hoe ik mijn eigen boontjes moest doppen.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Een paar jaar geleden leerde ik mijn man kennen en ik had wederom het ‘geluk’ dat hij een goede baan had en genoeg voor ons tweeën verdiende. Toen we kinderen kregen, was het dan ook logisch dat ik thuis zou blijven. Niet omdat het van hem moest, maar omdat ik het wilde – ze zijn immers zo kort klein. En misschien ook wel door het voorbeeld dat ik zelf thuis heb gehad? Maar ik vond het heerlijk me niet om geld druk te hoeven maken en dat ik daarin werd ontzorgd. Alleen: mijn man denkt wel anders over geld dan mijn ouders vroeger. Want hoewel hij goed verdient, is hij nogal zuinig.”

Hoe uit zich dat?

„Het is niet dat ik niks mag kopen, want dat is heus wel zo. Maar mijn man zit er wel redelijk bovenop. Hij zal me niet tegenhouden, maar als ik – bijvoorbeeld – mijn standaard conditioner van 8 euro in mijn winkelmandje gooi, staat hij vooraan om te zeggen dat dat overdreven is en ik het huismerk moet gebruiken. Wil ik nieuwe kleding kopen? Dan krijg ik steevast te horen dat ik toch al genoeg heb. Over dat laatste kun je misschien discussiëren, maar ik krijg zo langzamerhand wel een beetje een punthoofd van zijn opmerkingen.”

Ga je daar iets aan doen?

„De kinderen zijn nu nog klein, maar ik overweeg wel om over een jaar of twee weer te gaan werken. Al is het maar om de dingen die ik net noemde, zelf aan te kunnen schaffen zonder dat commentaar erbij. Ik moet ook wel bekennen dat het met terugwerkende kracht niet echt feministisch is om niet óók te werken. Ik heb geen spijt van mijn tijd thuis met de kinderen, maar het is wel vrij ouderwets – ik wil mijn kinderen daarin toch iets anders meegeven dan ik zelf heb meegekregen. Want dat neem je kennelijk toch mee.”

Vind jij het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Dat begin ik me steeds meer te realiseren. Al is het maar om niet volledig afhankelijk van een ander te zijn.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ja, zeker. Niet omdat ik nu niks heb, integendeel. Voor mij gaat het vooral om de autonomie die dat extra geld geeft, niet zozeer om het bedrag zelf.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Op zich niet, denk ik. Mijn jeugd was prima, mijn leven nu ook, maar al dat geld heeft een keerzijde. Vroeger mijn vader, die vaak buiten beeld was door zijn werk. Spullen kreeg ik genoeg, maar zijn aanwezigheid miste ik wel. Nu staat geld me op een andere manier in de weg. En maakt het me vooral gelukkig omdat ik dan wat financiële onafhankelijkheid heb. Daarom zal ik blij zijn als de jongste naar de basisschool gaat – en ben ik klaar voor een 2.0 versie van het leven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

