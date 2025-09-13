Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Inkomen van 0 euro, maar mijn baan opzeggen was de beste keuze ooit’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 48-jarige Ruth, die weliswaar geen inkomen heeft omdat ze haar baan opzegde, maar dankzij een goede buffer toch rondkomt en tijd heeft om te kijken waar haar hart écht ligt.

Naam: Ruth (48)

Beroep: momenteel ‘in between jobs’

Woonsituatie: koopwoning, getrouwd, 1 dochter

Netto inkomen: 0 euro, teert op reserves

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Redelijk gemiddeld. Mijn broer en ik hadden het thuis altijd goed en het ontbrak ons aan niets, maar mijn ouders waren ook niet extreem overdadig. Niet dat ze krenterig waren, maar ze smeten het geld niet over de balk. We gingen één keer per jaar op autovakantie naar Duitsland of Frankrijk en ik kreeg een paar gulden zakgeld per week. Wilde ik iets hebben, buiten mijn verjaardag om? Dan moest ik ervoor sparen.

Mijn walkman was één van mijn eerste spaardoelen, ik zal een jaar of 9 zijn geweest. Dat ding kostte 35 gulden – een immens bedrag in die tijd – en o, wat was ik gelukkig toen ik hem eenmaal had. Iedere gulden die ik daarna kreeg, voor mijn verjaardag, of als mijn opa en oma me wat toestopten, spaarde ik vervolgens. Dat heb ik wel echt geleerd als kind.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Ik denk dat ik gezonde money mindset heb. Enerzijds vind ik het heel fijn om geld te hebben en kan ik er echt van genieten – en het goed besteden, maar wel ‘within reason’. Ik kan bijvoorbeeld niet tegen geldsmijterij en zal het nooit uitgeven aan dure merktassen of etentjes bij hippe clubs waar je voor één avond gerust 500 euro betaalt. Op dat vlak leef ik wat dat betreft redelijk zuinig en voorzichtig.

Toch geniet ik er ook van om iemand te trakteren of mezelf iets moois te gunnen. Zo ga ik binnenkort met een vriendin naar Kreta en slapen we in een prachtig hotel dat 900 euro kost. Prijzig, zeker voor drie nachten, maar dat gun ik mezelf. Mijn filosofie is simpel: bespaar op wat je niet belangrijk vindt, zodat je het kunt uitgeven aan wat je wél belangrijk vindt.”

Waar bespaar jij dan op?

„Op de boodschappen. Ik koop ze weliswaar gewoon bij de Albert Heijn, maar ik let echt op de aanbiedingen en sla spullen dan groots in. Ook pas ik mijn weekmenu aan op wat er in de aanbieding is en hou ik me aan een strikt boodschappenbudget. Ik bespaar ook op kleding: een paar keer per jaar koop ik wat kledingstukken, soms ook via Vinted. Niet alleen vanwege de prijs, ook uit milieuoverwegingen.

Als ik zie dat iemand op Instagram 400 euro per maand aan kleding uitgeeft, denk ik echt: waarom heb je dat elke maand nodig? Overigens was ik vroeger ook zo hoor, ik was een redelijke shopaholic. Maar nu kies ik bewuster. En ik geef mijn geld honderd keer liever uit aan herinneringen, zoals die Kreta-trip, dan aan kleding.”

Heb je ooit geldproblemen of schulden gehad?

„Nee, gelukkig niet.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut. Sterker nog: ik heb geen financiële problemen dánkzij mijn spaargeld. Jaren geleden had ik mijn baan opgezegd om door Australië te gaan reizen en toen ik terug was, duurde het even voor ik weer een vaste baan had. In die periode leefde ik van mijn spaargeld. Dat liep op een gegeven moment wel op z’n einde, maar het gaf me rust dat ik die periode zonder financiële stress kon overbruggen. En zo heb ik nog twee werkloze periodes gehad, waarvan eentje nu gaande is, want ik zit in between jobs.

Dankzij mijn spaarrekening draag ik gewoon bij aan het huishouden alsof ik een normaal inkomen heb. Daardoor heb ik ook de vrijheid om mijn eigen keuzes te maken – zoals de keuze om te stoppen bij mijn vorige baan – zonder dat mijn gezin afhankelijk is van mijn inkomen. Dat vind ik superbelangrijk.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„O ja, zeker, dat bedrag zou zeker nu een verschil maken. Al hoeft het ook niet eindeloos te duren, op een gegeven moment heb je genoeg geld. Maar 1000 euro extra bovenop een normaal salaris? Absoluut. Je kunt dat bedrag beleggen of aan goede doelen geven, guller zijn naar je omgeving of jezelf een extra vakantie gunnen. Ha, zeker weten dat dat bijdraagt aan extra geluk.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Daar twijfel ik wel aan. Kijk naar al die Amerikaanse miljardairs, zoals Musk en Bezos – die laatste huurde zo ongeveer heel Venetië af voor zijn bruiloft. Daar kan ik met mijn hoofd niet bij, dat je zoveel geld hebt en het niet deelt met de rest van de wereld. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat een jacht enig is als je rijk bent, of een huis aan de Côte d’Azur. Maar heb je dan echt nóg vijf jachten nodig, of tien auto’s?

Hoe rijk ik ook ben, ik zou nóóit 150.000 euro uitgeven aan een Ferrari, als ik weet dat anderen daar jaren van kunnen leven. Op een gegeven moment heb je gewoon genoeg en kun je jouw geld delen met anderen. Als ik ooit zo rijk word, hoop ik dat ik het ook op die manier aanpak.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Zeker wel. Iedereen die zegt van niet, heeft óf te veel óf te weinig geld, haha. Het geeft nou eenmaal keuzevrijheid. De keuze om wel of niet te werken, of om te stoppen met een baan waar je niet gelukkig van wordt zónder direct in de geldstress te schieten. Zelf ben ik bij mijn werk weggegaan met een vaststellingsovereenkomst en inmiddels heb ik al een halfjaar geen inkomen meer. Het was de beste keuze ooit.

Ik had ook in de ziektewet kunnen blijven of kunnen gaan re-integreren, maar dat had me mentaal en fysiek te veel gekost – mijn gezondheid en welzijn gaan voor. Het was me dat vaste salaris gewoon niet waard. Ik realiseer me goed dat ik deze luxe heb, ook mede dankzij mijn goede buffer. Lang niet iedereen heeft dat. Maar heb je de mogelijkheid? Dan beveel ik het van harte aan.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

