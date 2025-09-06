Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik krijg geen rust in mijn hoofd van een volle winkelmand’

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 42-jarige Hilde wordt niet gelukkig van méér kopen, het zorgt juist voor onrust.

Naam: Hilde (42)

Beroep: HR-adviseur

Woonsituatie: koopwoning, samen met haar man en twee kinderen (14 en 16)

Netto inkomen per maand: 3400 euro

Hoe zag jouw financiële opvoeding eruit?

„Mijn ouders waren niet rijk, maar konden wel goed met geld omgaan. Als kind ben ik gevoelsmatig niks tekort gekomen. Wel hamerde mijn vader erop dat ik niet alles hoef te kopen wat ik wil, en dat geluk niet in spullen zit. Dat vind ik vandaag de dag nog steeds een waardevolle les en die probeer ik mijn eigen kinderen ook mee te geven.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Als iets dat nodig is, maar niet als iets waar ik mijn geluk van laat afhangen. Ik wil genoeg hebben om van te leven en af en toe iets leuks te doen. Maar ik wil vooral rust in mijn hoofd, en dat krijg ik niet van een vol huis of een vol winkelmandje. Integendeel: het zorgt alleen maar voor méér ruis. Ik snap mensen ook niet die vrijwillig gaan shoppen, naar een woonwinkel gaan, of zelfs naar de plaatselijke drogist. Die gaan zonder doel ergens heen om er wél iets te kopen. Dat vind ik zo gek, want je hebt het toch helemaal niet nodig? Op die manier vliegt het geld nog je portemonnee uit ook.”

Wanneer begon die kijk te veranderen?

„De afgelopen jaren eigenlijk. Vooral na corona, toen we meer thuis waren. Ik keek om me heen en dacht: wat hebben we veel. Overal spullen. Kasten vol kleding, speelgoed, apparaten. En toch kochten we door. Het maakte me onrustig, alsof ik de controle over mijn eigen leven kwijt was.”

Heb je ooit financiële problemen gehad?

„Nee, gelukkig niet. Maar geld kan ook zonder schulden voor stress zorgen. De sociale druk, het constante gevoel dat je ‘mee moet doen’. Dat weegt ook zwaar.”

Spaar je?

„Ja, dat vind ik belangrijk. Niet voor grote dromen, maar voor rust. Voor de vrijheid om op termijn misschien kleiner te gaan wonen. Een tiny house lijkt me heerlijk. Als de kinderen straks uit huis zijn, zie ik dat echt als optie.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Jawel, want als geld je leven gaat beheersen, heb je er wat mij betreft al te veel van. En dat begint dus bij wat ik al eerder zei. De onrust die je voelt als je door een winkel loopt, een advertentie voorbij ziet komen of als je online aan het scrollen bent. Dat zorgt voor stress, omdat je wéér moet kopen, je saldo moet checken, met geld bezig bent. En heb je iets eenmaal gekocht, heb je het negen van de tien keer na een week al niet meer nodig – of kijk je er niet meer naar om. Ook milieutechnisch niet best.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Niet zoals we het nu gebruiken. Ik merk steeds vaker hoe gek het eigenlijk is: we blijven maar kopen, terwijl we alles al hebben. Mijn kinderen weten niet eens meer wat ze moeten vragen voor hun verjaardag. ‘Ik heb alles al’, zei mijn dochter laatst. En ze heeft nog gelijk ook. Dit weekend gaan we met z’n allen ontspullen en hopelijk wat meer terug naar de basis. Kortom: minder kopen, meer leven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

