Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Zin in werken in de zorg, al is het geen vetpot’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 25-jarige Amanda, die stopte met haar studie om een paar jaar te gaan werken, maar nu toch weer de studieboeken induikt. „Voldoening halen uit wat je doet is het belangrijkste.”



Naam: Amanda (25)

Beroep: werkt nu nog in een kledingzaak, vanaf september weer studerend

Woonsituatie: single

Netto inkomen: 1900 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je opgevoed met geld?

„Mijn ouders waren niet extreem bewust bezig met geld, maar ze waren wel duidelijk: je kunt niet alles kopen wat je wil, dus wees verstandig. Dat was het wel zo’n beetje, meer zeiden ze er ook niet over. Vanaf m’n zestiende werkte ik in een kledingwinkel en dat was voor mij echt een eyeopener. Daar leerde ik hoe het is om met je eigen geld om te gaan. Ik moest mijn salaris zelf beheren, sparen voor leuke dingen, en soms ook keuzes maken omdat het niet altijd kon. Dat maakte me best zelfstandig, eigenlijk.”

Wat vind je zelf van geld?

„Het is fijn om te hebben, want het geeft vrijheid en rust. Zeker als je weet dat je rekeningen zonder stress kunt betalen. Maar rijk worden? Dat hoeft voor mij niet per se. Het belangrijkste is dat ik het gevoel heb dat ik leuke keuzes kan maken.”

Is er een moment geweest dat je anders bent gaan denken over geld?

„Jazeker. Op mijn negentiende stopte ik met mijn studie bedrijfskunde, want ik vond er geen bal aan. Maar ik wist ook niet wat ik wél wilde. Eerst maar even werken en wat geld verdienen, dacht ik toen. Dat kon gelukkig bij die kledingwinkel waar ik al een bijbaantje had. In het begin vond ik het heel chill. Geen deadlines, lekker werken, vaste vrije dagen zonder extra studielast en vooral: geld op mijn rekening. Maar na een paar jaar begon het toch te knagen. Mijn vrienden studeerden door, kregen banen die ze leuk vonden en maakten mooie carrièrestappen. Ik vond mijn werk prima, maar echt grote stappen kon ik op carrièregebied niet maken. Ik miste een zekere verdieping en dacht: wil ik dit eigenlijk de rest van m’n leven blijven doen?”

En?

„Nee. Maar dat vond ik ook confronterend, want het betekende dat ik terug de studiebanken in moest. Maar: welke studie? Het moest immers wel echt bij me passen. Ik schakelde een beroepencoach in die me hielp helder te krijgen wat ik écht wil. Zo kwam ik uit bij de zorg, iets waar ik nooit serieus over had nagedacht, maar wel meteen voelde: dit klopt. In september begin ik.”

Is een spaarpot belangrijk voor je?

„Ja, absoluut – zeker nu ik weer ga studeren is dat fijn. Het voelt veilig om wat achter de hand te hebben.”

Stelling: met 1000 euro extra per maand zou ik gelukkiger zijn.

„Mwah, ik denk het niet. Het zou het leven makkelijker maken, maar echt gelukkig word je er niet van. Voldoening halen uit wat je doet is voor mij veel belangrijker, heb ik geleerd.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld geeft rust en maakt dingen makkelijker, maar het maakt je niet per se gelukkig. Al ben ik wel blij dat ik eerst een paar jaar heb gewerkt. Dat gaf me namelijk de ruimte om na te denken over wat ik echt wil, namelijk werken in de zorg. Ha, en dat is ook niet bepaald een vetpot. Maar ik heb er zóveel zin in. En dat vind ik belangrijker dan wat dan ook.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties