Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik denk na over een tweede huis in Spanje’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 41-jarige Jelena, die al in Spanje woont, maar overweegt daar nóg een huis te kopen voor meer inkomen en dus meer vrije tijd.

Naam: Jelena (41)

Woont: met haar vriend en twee kinderen in Barcelona

Beroep: freelance communicatiespecialist

Netto inkomen: 4000 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe zag jouw financiële opvoeding eruit?

„We hadden het thuis prima, maar het was niet zo dat alles zomaar kon. Eerst sparen, dan kopen, dat idee, maar dat geldt denk ik ook voor het gemiddelde Nederlandse huishouden. Mijn ouders vonden het wel belangrijk dat je geen onzin kocht, geen ‘troepjes’ zei mijn moeder altijd, en ook een beetje vooruit dacht. Dus als ik mijn zinnen op een pop, fiets of wat dan ook had gezet, moest ik daarvoor sparen.”

Werd er bij jullie thuis veel over geld gepraat?

„Niet dat we er bewuste gesprekken over voerden, maar mijn ouders deden niet geheimzinnig over geld. Als de boodschappen duurder werden of er moest iets gerepareerd worden, dan zeiden ze dat gewoon tijdens het avondeten. Daardoor wist ik al wel vrij jong wat dingen kostten, en ook dat geld niet vanzelf kwam.”

Hoe kijk je er nu zelf naar?

„Voor mij is geld vooral iets dat me vrijheid kan geven. Niet om dan vervolgens dure kleding, tassen of andere spullen te kopen, maar zodat ik kan zeggen: vandaag werk ik even niet. Of: laten we spontaan een weekendje weggaan. Die ruimte om dingen te kunnen doen, dáár draait het om.”

Is dat altijd zo geweest?

„Toen we zes jaar geleden naar Barcelona verhuisden – vooral omdat we het jachtige leven en het eeuwige grijze weer in Nederland zat waren – kwam ik erachter hoe kwetsbaar je bent als je afhankelijk bent van je opdrachtgevers. Zeker toen het coronavirus uitbrak en we ineens met zijn vieren binnen zaten, zonder werk, zonder netwerk. Toen dacht ik wel: oké, dit moet anders.”

Ging je toen anders naar geld kijken?

„Die coronatijd was wel een eyeopener, maar echt actief nadenken over passief inkomen gebeurde pas dit jaar. We waren op vakantie in Murcia, in een resort dat echt next level was. Denk: witte huisjes, een zwembad dat eruitzag als een tropisch eiland, een privéstrand, minigolf, bowlen, alles erop en eraan. We bleven er een week, maar de kinderen wilden niet meer weg. Daar hoorde ik dat al die huisjes van particulieren zijn. Mensen verhuren dat gewoon, tegen flinke prijzen. 300 euro per nacht is normaal. Toen dacht ik: hó eens even, wat als we dit zouden kopen?”

Overweeg je dat serieus?

„Stel dat dat huisje maandelijks een leuk bedrag oplevert, dan zou ik dus wél minder kunnen werken. Want ik zit nu vijf dagen per week in mijn thuiskantoor, en ja: het is dan wel Spanje, maar het blijven vier muren. Terwijl de reden om naar Spanje te gaan ook te maken had met meer buiten willen leven. En dat is er nu nog te weinig.”

Is het haalbaar, denk je?

„Dat is even de grote vraag. Die huisjes waren ooit 180.000 euro, nu gaan ze richting de drie ton. Dat is wel even slikken. Maar als je ziet hoe populair het is en wat het oplevert… Dan begint het toch te kriebelen. Het voelt als een investering in meer vrijheid, en misschien ook wel in geluk.”

Heb je ooit geldproblemen gehad?

„Nee, gelukkig niet. We zijn altijd voorzichtig geweest, zeker toen we naar Spanje verhuisden. Geen gekke risico’s, gewoon sparen, overzicht houden. Niet spannend, wel effectief, want we hebben een fijne buffer. Is ook nodig, want je moet hier net wat meer zelf regelen dan in Nederland en we hebben geen familie in de buurt waarop we kunnen terugvallen. Dus ik slaap echt beter als er wat op de spaarrekening staat.”

Stelling: Geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, honderd procent. Ik zie het al voor me: dat huisje in Murcia en dan vrienden of familie uitnodigen voor een weekje zon. Lijkt me fantástisch.”

Slotvraag: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Op zichzelf niet, maar als geld ervoor zorgt dat ik meer tijd krijg, minder stress en meer vrijheid, dan draagt het zeker bij. Niet omdat ik rijk wil zijn, maar omdat ik wil leven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties