Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Mijn nieuwe hobby’s geven me een doel’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 33-jarige Jackie, die elke maand een nieuwe hobby uitprobeerde.

Naam: Jackie (33)

Werk: marketingadviseur bij een communicatiebureau

Netto inkomen: 2850 euro

Woonsituatie: samenwonend, koophuis

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„O, heel gemiddeld. Mijn ouders hadden allebei een vaste baan, we gingen elk jaar kamperen in Frankrijk en naast school zat ik ook nog op scouting en in een musicalklas. Er was ruimte voor leuke dingen, maar het was niet overdadig. Ik leerde toch ook wel dat geld niet vanzelf kwam. Nóg een hobby zat er bijvoorbeeld niet in. Niet dat ik dat wilde, maar meer om aan te geven dat mijn ouders keuzes moesten maken.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Voor veel mensen staat geld gelijk aan luxe, maar ik zie het vooral als middel om vrijheid te ‘kopen’. Gewoon, dingen doen waar je blij van wordt. Al wist ik lange tijd niet precies wat dat bij mij nou was.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Ja, vorig jaar. Eigenlijk liep mijn leven op rolletjes, met een leuke baan, een fijne relatie en dito vrienden. Ik merkte echter dat ik geen eigen invulling had. Mijn vriend voetbalt, vriendinnen zitten op hockey, tennis of hebben een boekclub, ik had niks, geen hobby. Die clubjes waar ik vroeger op zat, dat deed ik allang niet meer. Ik werkte en dan had ik ‘weekend’. Dan deed ik wel leuke dingen hoor, zoals afspreken met vrienden of met mijn vriend naar de film. Maar echt iets voor mezelf? Dat had ik niet. In een nogal melige bui riep ik een keer tegen mijn vriend dat ik elke maand een nieuwe hobby ging uitproberen, om te kijken wat bij me past, tot ik iets had gevonden. Ik had het nog niet gezegd of mijn vriend riep ‘challenge accepted’. Oeps. Al vond ik het eigenlijk best een stoer idee van mezelf, dus zo geschiedde.”

Wat heb je zoal gedaan?

„Van alles! Ik ben gestart met hardlopen met een schema, heb een groepsles kickboksen geprobeerd, ging een maand naar een kookclub, deed vrijwilligerswerk bij een buurthuis, probeerde yoga, wandelde met een georganiseerde groep, volgde een fotografie-workshop met m’n mobiel en schreef me zelfs in voor een beginnerscursus volleybal. Sommige dingen vond ik niks (yoga voelde ik gewoon helemaal niet), andere dingen waren oké, maar dan was één keer ook genoeg.”

En wat is er blijven hangen?

„Twee dingen. Ik wandel nu wekelijks met een wandelgroep uit de buurt, wat verrassend gezellig en ontspannend is. En ik ben blijven koken. Niet alleen maar recepten volgen, maar zélf dingen proberen, met eigen ingrediënten en nieuwe smaken. Het geeft voldoening, en ik ben er ook beter in dan ik dacht – mijn vriend geeft me in elk geval geregeld complimenten over mijn kookkunsten.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Gelukkig niet. Ik kan goed met geld omgaan. Dit hobbyjaar kostte wel wat, van sportkleding en inschrijfgeld tot aan ingrediënten. Maar ik gaf ook minder uit aan kleding of doelloze online aankopen. Het voelde als investeren in mezelf.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker, ik spaar elke maand 250 euro en ik kom ook echt niet aan die spaarpot. Nou ja, totdat ik er een specifiek doel voor heb. Maar ik wil in de toekomst nog wel een keer verhuizen, dus dan komt dat bedrag zeker van pas.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Nee, tijd en zingeving zijn belangrijker. Ik heb geleerd dat ik geen bergen geld nodig heb om dingen te doen die me blij maken.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Niet op zichzelf, dat denk ik nog steeds. Het blijft een middel om je vrij te kunnen voelen. Daarnaast gaf geld me de ruimte om mezelf opnieuw uit te vinden. En dát heeft me veel gelukkiger gemaakt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

