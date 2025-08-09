Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik kocht mijn huis al op mijn 21ste’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 43-jarige Alies, die haar huis al op haar 21ste kocht en dat de beste investering ooit noemt.



Naam: Alies (43)

Beroep: tandartsassistente

Woonsituatie: getrouwd, 2 kinderen

Netto inkomen: 2600 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders hadden en hebben het goed voor elkaar. Mijn vader was uitvoerder in de bouw en mijn moeder heeft niet mijn hele jeugd hoeven werken – ze kon vooral de eerste jaren er echt voor haar kinderen zijn. M’n moeder gaf, net als ik, graag geld uit aan kleding. Ook gingen we vroeger vaak drie keer per jaar op vakantie.

Mijn ouders hoefden me trouwens niet aan te sporen om te gaan werken, ik begon op mijn 13e al met verschillende baantjes. Ze lieten ons vrij in wat we zelf wilden, maar ik was denk ik ook vrij zelfstandig, waardoor ze zich er niet echt mee hoefden te bemoeien. Wel hadden ze wat geld voor me gespaard toen ik het huis uit ging, dus dat fijn. Al weet ik zeker dat ze me nooit geld zouden hebben geleend als ik daarom had gevraagd. Ga er maar voor sparen, hadden ze dan gezegd.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Er werd niet vaak over geld gesproken. We hadden geen schulden en konden goed leven van mijn vaders loon. Ik weet nog wel dat toen mijn man en ik gingen trouwen en mijn vader de bedragen hoorde, hij het echt belachelijk vond hoe we uitpakten met onze bruiloft. In totaal kostte het flink wat, maar het was echt een droomdag. Maar verder hebben mijn ouders nooit geoordeeld. Wel gaven ze mee dat een huis kopen meer loont dan huren. Nog steeds ben ik enorm blij dat ik al op jonge leeftijd – ik was pas 21 – een huis kon kopen.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Heel eerlijk, ik ben er niet zo mee bezig. Ik heb genoeg vrienden om me heen die meer geld verdienen dan wij, maar dat interesseert mij niet zo. Ik ben gelukkig met wat ik heb. Wel vind ik het belangrijk dat het ‘veilig’ voelt. Er zijn vast banen waarbij ik meer geld zou kunnen verdienen – ik heb een leidinggevende functie en dan is de kinderopvang niet per se de plek waar je werkt om veel geld te verdienen. Maar ik heb het naar mijn zin en het is goed te combineren met mijn gezin. Dus waarom zou ik iets anders zoeken?”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Toen ik kinderen kreeg was ik in het begin bang dat alles heel duur zou zijn en dat we de eindjes aan elkaar zouden moeten knopen om alles te kunnen betalen. Ik was vrij jong toen ik mijn eerste kind kreeg, halverwege de twintig. Moest ineens van alles aanschaffen, hartstikke duur allemaal. Al kun je daarin natuurlijk keuzes maken qua hóe duur je alles maakt. Maar uiteindelijk viel het me allemaal mee. Ik had toen nooit gedacht dat we er nu dertien jaar later zo bij zouden zitten, met een financiële buffer en goede inkomens. Het is fijn om je geen zorgen te hoeven maken over geld.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Nee, gelukkig niet. Mijn man en ik kochten dus al een huis op mijn 21ste, dat was wel spannend. Het was een huis dat eerst flink verbouwd moest worden. Hebben we er genoeg geld voor, om alles tegelijk aan te pakken? Maar dat is gelukt en het was onze beste koop ooit, want we wonen er nog steeds met veel plezier.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker. Uit ervaring weet ik dat het soms belangrijk is, al is het maar omdat je wasmachine of koelkast kapot kan gaan. En dat gebeurt natuurlijk altijd tegelijkertijd, zal je altijd zien. Die spaarpot vind ik met drie kinderen nog belangrijker. Je wil dat ze niks tekortkomen en niet voor verrassingen komen te staan.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Nee, ik denk niet dat dat voor mij zou uitmaken. Ik woon in een fijn huis, ga bijna elk jaar drie keer op vakantie en heb genoeg geld voor kleding voor ons gezin. Ik denk niet dat ik dan ineens heel anders zou gaan leven.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Tja, wat is te veel geld? Hoe meer geld, hoe gekkere dingen er je mee kunt doen. Maar ik denk niet dat je er gelukkiger van wordt. Mensen met meer geld hebben niet perse minder problemen dan mensen met een gemiddeld inkomen, denk ik ook.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Als ik echt geld te veel zou hebben, dan zou ik het zeker meer gaan delen. Het wordt voor mij meer waard als ik er anderen gelukkig mee kan maken. Ik zou grotere feestjes geven, mijn (schoon)ouders vaker op vakantie sturen of meenemen. Ik vind het ook nooit erg om geld uit te geven aan hapjes en drankjes, omdat ik het leuk vind als er mensen op bezoek komen. Voor mij zijn dat soort momenten het geld waard!”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Veel geld maakt niet gelukkig, te weinig geld kan wel ongelukkig maken. Het geeft stress, je kunt gezondheidsklachten krijgen en dan kun je nóg verder in de problemen komen. Het lijkt me eerlijk gezegd vreselijk als ik geen fatsoenlijke kleding of spullen voor mijn kinderen zou kunnen kopen – ik vind het belangrijk dat ze er verzorgd uitzien, ben ook bang dat ze anders misschien gepest zouden worden.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat als mijn zoon iets wil gaan doen met zijn vrienden, hij ook mee kan omdát we het kunnen betalen. En dat er genoeg geld is voor ons allemaal om te sporten. Als ik er zo over nadenk, word ik wel gelukkiger van leuke dingen doen, zoals feestjes, vakanties, gezellig samenzijn met vrienden, uit eten gaan… en deze dingen kosten over het algemeen wel geld. Maar het gaat dan vooral om wat je ermee kúnt, niet zozeer het bezit. Ik denk trouwens dat mijn kinderen ‘Ja’ zouden antwoorden op deze vraag, die willen altijd van alles hebben. Ha, maar dat gaan ze vast nog wel eens leren.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

