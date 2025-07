Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘De vrijheid die geld geeft, is waardevol’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 38-jarige Merel, wier man maandelijks een liquiditeitsbegroting maakt. „De financiële vrijheid die dat geeft, is waardevol.”

Naam: Merel (38)

Beroep: teamleider bij een zorgverzekeraar

Woonsituatie: samenwonend, één dochter van 5

Netto inkomen: 3500 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn moeder was best zuinig, al drilde ze ons niet om een megagrote spaarrekening op te bouwen – genieten van het leven vond ze ook belangrijk. En we kregen ook gewoon kleding, al was ze daarin wel strenger: kwaliteit stond voorop. Het was volgens haar beter om iets goeds te kopen dat lang meegaat, dan goedkope spullen die snel stuk gaan. Geen All Stars die na drie keer dragen al versleten waren, maar sneakers van degelijke kwaliteit. Of een spijkerbroek van Levi’s in plaats van H&M, bijvoorbeeld. Soms gaf ze me haar pinpas mee en zei ze: ‘Je mag 200 euro uitgeven, maar ik wil in elk geval dat je een goede winterjas koopt.’ Het ging dus vooral om bewuste keuzes voor duurzame, kwalitatieve aankopen.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Eerlijk gezegd kan ik me niet herinneren dat er thuis veel over geld werd gesproken, er lag weinig nadruk op. We kregen gewoon kleedgeld, en als er iets specifieks nodig was, zoals een jas of broek, dan kregen we dus een maximumbedrag mee om iets goeds uit te zoeken. Dat ging allemaal redelijk vanzelf.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Ik vind het net als mijn moeder belangrijk om kwalitatieve dingen te kopen. Dat geldt voor kleding, boodschappen, meubels, eigenlijk voor alles. Ik koop bijvoorbeeld liever één goede linnen blouse dan vijf synthetische shirtjes. En als ik iets koop voor in huis, zoals een kast, kies ik liever meteen voor iets wat jarenlang meegaat. Zo kostte onze nieuwe kast 6000 euro. Een smak geld, maar ik ben er nog steeds blij mee, want hij is op maat gemaakt. Ik weet nu al dat ik over een paar jaar geen nieuwe hoef te kopen.”

Is er een moment geweest waarop uw visie op geld is veranderd?

„Ja, toen ik ging werken. Als student leefde ik met wat ik had en draaide het om andere dingen. Een avondje uit, leuke kleding, uiteten met vriendinnen. Inmiddels heb ik meer verantwoordelijkheden, zoals een huis en een kind, en kijk ik anders naar geld. Ik ben wat bewuster geworden, vind het belangrijker om een belangrijke thuishaven te hebben dan alleen maar de hort op te zijn. En dat het dus de moeite waard is om in dat thuis te investeren. Aangezien ik ook geregeld thuis werk, wil ik dat het echt een fijne plek is.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Gelukkig niet.”

Vind je het belangrijk om een financiële buffer te hebben?

„Ja, maar dat is iets wat ik heb moeten leren. Vroeger gooide ik alles op één hoop: spaargeld was er voor vakanties én voor als de wasmachine kapot ging. Maar sinds ik samen ben met mijn man, is dat veranderd. Hij heeft me geholpen om het beter te organiseren. Zo maakt hij geregeld een liquiditeitsbegroting, waarin je elke maand een bedrag reserveert voor terugkerende uitgaven – denk aan de kapper, aan kleding, enzovoorts. Daardoor hoef ik geen aanspraak te maken op mijn spaarpot als iets kapot gaat. Dat geeft veel rust.”

Stelling: met 1000 euro extra per maand zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ik denk het niet, want je past je levensstandaard al snel aan – en dan gaat het extra geld gewoon op aan dagelijkse dingen, alleen ben je gewoon meer gewend. Toegegeven: meer geld maakt het leven wel makkelijker, maar het draagt niet per se bij aan geluk. Ik zie het bij mensen in mijn omgeving: ze verdienen veel, maar kopen dan bijvoorbeeld een dure auto zonder dat het écht iets toevoegt aan hun geluk. Ik denk dat we eerder moeten stilstaan bij wat echt belangrijk is. Geluk zit niet in spullen, maar in hoe je in het leven staat en hoe je met jezelf en anderen omgaat.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Nee, dat geloof ik niet. Ha, natuurlijk, ik zeg geen nee tegen een zeiljacht voor de deur. Daarbij geeft geld je grenzeloze mogelijkheden, en ook macht. Maar of je daar op de lange termijn gelukkiger van wordt? Dat betwijfel ik.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik denk dat geld wel degelijk bijdraagt aan geluk, tot op zekere hoogte. Je hoeft geen miljoenen te hebben, maar het is heel fijn als je kunt voorzien in je basisbehoeften. Wij verdienen boven modaal, en dat geeft comfort: ik kan biologisch eten kopen, de kinderen zien er netjes uit, we kunnen op vakantie. Natuurlijk koop ik spullen ook tweedehands, maar ik hoef er niet over na te denken als ik iets nieuws wil aanschaffen. Dan haal ik het bedrag van de spaarrekening en zijn er nog steeds geen zorgen. Die vrijheid is waardevol, vind ik.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

