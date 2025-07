Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik ben gehecht geraakt aan mijn wat luxere levensstijl’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 46-jarige Nadia, die luxer leeft dan voorheen, met bezoekjes aan de kapper, de nagelstylist en pedicure, en daar wel aan gewend is.

Naam: Nadia (46)

Beroep: consultant

Inkomen: 4400 euro netto

Woonsituatie: single, huurwoning

Kun je iets vertellen over jouw financiële opvoeding?

„Ik herinner me dat mijn ouders wel zuinig waren, maar niet per se gierig. Alleen: we kregen pas iets als ervoor gespaard was. Mijn moeder hield ook zo’n ouderwets huishoudboekje bij waarin ze iedere uitgave noteerde, van wasmiddel tot wasmachine. En als er een rekening binnenkwam, dan werd-ie meteen betaald. Ze waren wat dat betreft vrij strikt en georganiseerd.”

Heb jij dat overgenomen?

„In het begin heb ik ook best lang zo geleefd, je volgt doorgaans toch het voorbeeld van je ouders. Maar ik moet bekennen dat ik tegenwoordig veel verder van die leefstijl afsta.”

In welke zin?

„Nou, toen ik gaandeweg wat beter ging verdienen – de ladder opgeklommen, paar keer van baan gewisseld, je kent het wel – dacht ik ook: ik werk hard, dus ik mag mezelf best wat gunnen. Zo kijk ik nu ook naar geld, het geeft je vrijheid om iets te kunnen doen. Dat is er overigens langzaam ingeslopen, hoor. Heel suf voorbeeld: ik werd grijs en was het zat om mijn uitgroei steeds met drogisterijverf te verven en een vriendin opperde een dure kapsalon. Met hoofdmassages, luxe hapjes en drankjes. Écht een verwenmoment.

Reteduur ook, want gemiddeld betaal je 150 euro per bezoek, maar toen ik er eenmaal was geweest, kon ik al niet meer zonder. Wat was dat héérlijk, zeg. Inmiddels bezoek ik die kapper structureel. Maar ook de schoonheidsspecialist, de nagelstudio en de pedicure. En als ik een weekend wegga, wil ik ook meteen een goed hotel met een spa. Allemaal leuk en aardig, maar dan mag je je portemonnee wel trekken.”

En dat geldt ook voor overige uitgaven?

„Het is wel een beetje mijn standaard geworden, ja. Om maar wat te noemen: vroeger kon ik blij worden van een drogisterijgeurtje, nu voelt het pas als een cadeautje als het van een luxe merk is. Mijn standaard is hoger geworden. Het scheelt ook dat ik geen kinderen heb, dan hou je automatisch geld over voor andere dingen. Niet dat ik dat geld nou élke dag over de balk smijt, maar de keuzes die ik maak, kosten wel wat. En ik ben daaraan gewend geraakt.”

Vind je daar zelf nog iets van?

„Nou ja, het voelt soms een beetje dubbel en materialistisch. Want op Instagram lijkt iedereen een luxe leven te leiden, maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Vorige week nog sliep ik in een luxe hotel in Maastricht. Toen ik ’s avonds een blokje om ging, sprak een man me aan. Hij was onverzorgd en duidelijk dakloos, want hij vroeg of ik vijf euro had om iets te eten te kopen. Ik had net honderd euro uitgegeven aan een gezichtsbehandeling en een fles wijn op de kamer en had geen contante cent op zak. Nogal een eyeopener hoe ‘luxe’ mijn leven eigenlijk is.”

Spaar je ook nog?

„Ja, via een automatische overboeking gaat er elke maand iets naar mijn spaarrekening. Dat bedrag is wel lager dan voorheen, omdat ik ook meer uitgeef.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ik zeg geen nee tegen 1000 euro extra. Al zou ik dan waarschijnlijk nóg meer gaan uitgeven en verschuift die standaard weer.”

Stelling: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Het klinkt natuurlijk méga decadent, maar deze leefstijl maakt me wel gelukkig, ja. Ik vind het heerlijk dat ik kan doen wat ik wil, ook al voelt het soms dubbel als ik het met anderen vergelijk. Maar al met al zou ik niet anders willen leven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

