Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik doneer veel aan goede doelen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 30-jarige Maia, die het vroeger niet breed had thuis en daarom veel doneert aan goede doelen.

Naam: Maia (30)

Beroep: financieel adviseur bij een verzekeraar

Inkomen: ongeveer 3500 euro netto per maand

Gezinssituatie: single

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn moeder stond er vroeger alleen voor: ze werkte parttime in een bakkerij en draaide elke cent drie keer om. We hadden gelukkig nooit honger, maar luxe zat er gewoon niet in. Kleding kwam vaak van een buurvrouw, vakantie betekende logeren bij familie. Ik heb daar geen nare herinneringen aan hoor, maar geld was altijd iets waar spanning omheen hing. Het was nooit vanzelfsprekend dat iets kon.”

Werd er thuis veel over geld gepraat?

„Best wel. Niet per se op een negatieve manier, maar het onderwerp leefde altijd wel. Zo wist ik al jong wat dingen kostten, en dat mijn moeder soms keuzes moest maken tussen schoolspullen of een kapotte wasmachine. Er was één moment dat me echt is bijgebleven: toen ze naar de Voedselbank moest. Ze vond dat verschrikkelijk. Ik zie haar nog staan met die boodschappentas en rode wangen. Voor mij was het vooral confronterend: dat het blijkbaar zó krap kon zijn, dat je afhankelijk werd van hulp.”

Hoe kijk je nu zelf naar geld?

„Ik zie geld als een middel, niet als een doel. Al geeft het me rust dat ik nu een goed inkomen heb. Maar het geeft me óók de kans om iets terug te doen. Ik heb geen behoefte meer aan een nieuwe tas of een groter huis, ik beteken liever iets voor anderen. Dat geeft me oprecht voldoening. Misschien wel juist omdat ik weet hoe het voelt als het er níet is.”

Is er iets gebeurd waardoor je anders naar geld bent gaan kijken?

„Toen ik mijn eerste vaste baan kreeg en ineens meer verdiende dan ik gewend was, dacht ik: dit is het moment om eindelijk te genieten. Dus kocht ik spullen waar ik vroeger alleen van droomde. Mooie meubels, kleding, een dure telefoon. En natuurlijk was dat even leuk. Maar het gevoel van ‘meer’ verdween snel. De eerste keer dat ik geld doneerde aan de Voedselbank, voelde ik me ineens súper betekenisvol. Klinkt een beetje zweverig hoor, maar je snapt wat ik bedoel. Sinds dat moment ben ik me steeds meer gaan verdiepen in goede doelen en ben ik ook structureel gaan doneren.”

Heb je zelf ooit geldproblemen gehad?

„Gelukkig niet, maar ik ben me er wel altijd heel bewust van geweest hoe makkelijk het mis kan gaan. Een scheiding, ziekte, een paar maanden zonder werk: het is vaak geen kwestie van luiheid, maar pure pech. Ik heb vrienden gehad met schulden, collega’s die stiekem hun rekeningen niet konden betalen… Dat maakt dat ik niet oordeel, maar juist wil bijdragen waar ik kan.”

Is sparen belangrijk voor je?

„Absoluut, ik heb een fijne buffer en dat hou ik graag zo. Dat geeft me immers ook de ruimte óm geld te kunnen doneren aan goede doelen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Neuh, ik heb genoeg. Natuurlijk zou extra geld handig zijn, maar het verandert mijn leven niet fundamenteel. Geluk zit voor mij niet in wat ik allemaal kan kopen, maar wat ik kan doen voor anderen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het deelt

„Ja, dat was denk ik al wel duidelijk. Ik steun onder meer stichting Jarige Job en Het Vergeten Kind. Soms gaat het om kleine bedragen of eenmalige acties, maar ze hebben wel impact. Als een kind daardoor wél meekan op schoolreis, of een verjaardag kan vieren, dan voelt dat veel waardevoller dan een luxe aankoop.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Niet op zichzelf. Maar het kan wel bijdragen aan geluk: financiële rust voor jezelf en iets goed kunnen doen voor de ander. Dat vind ik het allerbelangrijkste.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties