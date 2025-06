Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Het liefst neem ik ontslag en word ik tennisleraar’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: de 41-jarige Mark, die van zijn vader een verstandige carrière moest kiezen, maar het liefst tennisleraar zou zijn.

Naam: Mark (41)

Beroep: senior accountmanager in de sales

Netto inkomen: 4800 euro per maand (exclusief bonussen)

Woont: samen met zijn vrouw en zoontje (2)

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Het ging er vrij traditioneel aan toe bij ons thuis: mijn ouders hadden allebei een goede baan en een vast inkomen. Risico’s waren er niet. Mijn vader nam werken héél serieus. Als je kon leren, dan hoorde je daar een ‘echte’ carrière bij te zoeken. Toen ik dus zei dat ik tennisleraar wilde worden, vond hij dat weggegooid talent – ik had net zo goed kunnen zeggen dat ik clown wilde worden. Mijn vader heeft me toen eigenlijk gewoon de sales in geduwd. ‘Daar zit het geld, daar zit zekerheid’, zei hij. Het voelde daardoor nooit echt als een keuze, het was gewoon de weg die van mij verwacht werd.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Geld was belangrijk, punt. Niet per se om luxe dingen te kopen, maar om rust te hebben. En ook wel een beetje om status, denk ik. Mijn vader had respect voor mensen met een strak pak en een leaseauto.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Ik zie geld nu vooral als iets dat me tegenhoudt, omdat ik ergens werk waar ik eigenlijk niet wil zijn. Begrijp me niet verkeerd: ik heb een goede baan in de sales, verdien meer dan prima, krijg bonussen, de hele mikmak. Maar het is gewoon niet mijn wereld. Ik ben er goed in, maar ik haal er totaal geen plezier uit. Dat wringt steeds meer.”

Verandert jouw visie op geld daardoor?

„Absoluut, eigenlijk elke keer als ik op de tennisbaan ben. Ik speel nog steeds ieder weekend en dat is echt mijn moment. Dan zie ik die trainers lopen – relaxed, buiten, met mensen bezig – en dan denk ik: dat had ik moeten doen. Het voelt eigenlijk alsof ik ooit de verkeerde afslag heb genomen. Maar ja, inmiddels heb ik een gezin en een huis, dus dat gooi je niet zomaar om. Maar het blijft kriebelen, dus ik sluit een carrièreswitch niet uit in de toekomst.”

Heb jij ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee, dat is het gekke: ik heb financieel nooit zorgen gehad. Maar ergens voelt dat ook als een valkuil, want ik ben daardoor ook gewend geraakt aan mijn financiële situatie. Dan is het ook best eng om dat ineens los te moeten laten.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut. Niet alleen voor noodgevallen, maar ook om het idee dat ik ooit nog een andere keuze kan maken. Als ik durf, natuurlijk. Maar gewoon, het idee dat ik niet voor altijd vastzit in de saleswereld.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ha, echt niet. Dat zou waarschijnlijk gewoon weer opgaan aan nóg iets nieuws, waar ik eigenlijk niks aan heb. Het draait bij mij niet om méér geld, maar om een andere invulling van mijn werk, mijn plezier.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Dat weer wel. Kijk, op een gegeven moment is het gewoon ballast. Als je ergens ongelukkig van wordt maar blijft hangen omdat het goed betaalt… dan legt dat geld je eerder aan de ketting dan dat het je vrijheid geeft.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Het helpt, natuurlijk. Maar uiteindelijk is het niets meer dan een middel. Ik had liever minder geld gehad en een leven waar ik echt blij van werd. En dat is precies wat ik mijn kind later wil meegeven: kies niet voor het bedrag, kies voor waar je hart en passie liggen. Daar draait het uiteindelijk om.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

