Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Vroeger jaagde ik mijn salaris er meteen doorheen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 28-jarige Maryam, die financieel vrij streng werd opgevoed – en als tegenreactie haar salaris snel uitgaf.

Naam: Maryam (28)

Beroep: schoonheidsspecialiste

Woonsituatie: huurwoning, samenwonend

Netto inkomen: 1850 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Vrij moeizaam, als ik erop terugkijk. Niet omdat het geld er niet was, integendeel. Mijn ouders waren tweeverdieners en hadden genoeg inkomen. Mijn moeder had een parttime baan en gaf ook nog thuis bijles aan scholieren, terwijl mijn vader fulltime als programmeur werkte. Maar wij merkten daar vrij weinig van, we werden totaal niet verwend – mijn ouders waren juist enorm op de centen. Cadeaus kregen we tijdens verjaardagen, Sinterklaas en Kerstmis, en onze oma gaf ons twee keer per jaar een nieuwe garderobe. ‘Je hebt het niet nodig, dus krijg je het niet’, was een gevleugelde uitspraak bij ons thuis. Net als de term: ‘Het geld groeit me niet op de rug.’ Ik hóór het mijn vader gewoon nog zeggen.”

Vond je dat lastig?

„Ja, best wel. Ik kreeg bijna een soort angst om überhaupt nog ergens om te vragen. Als mijn skeelers kapot waren, dacht ik: laat maar. En als ik een nieuw computerspel wilde, moest ik er zelf voor sparen. Vriendjes en vriendinnetjes werden daarentegen wel door hun ouders verwend. Het was vreemd: we leefden heus niet in armoede, maar het voelde soms bijna zo. Klagen doe ik niet hoor, we gingen eens per jaar op vakantie, soms twee keer, en werden met verjaardagen wel verwend, maar ik vond geld wel een moeilijk ding.”

Hoe ben je zelf naar geld gaan kijken?

„Eerst heel open. Toen ik ouder was en mijn eerste bijbaantje kreeg, jaagde ik mijn salaris er meteen doorheen. Maar ik wilde ook iedereen trakteren, vrienden bij mijn leven betrekken. Ik heb nu geld, dus laten we iets leuks gaan doen, was mijn gedachte. Probleem: het was dan wel binnen drie dagen op – en mijn vrienden waren andersom minder genereus. Hoe dan ook, toen ik eenmaal een studie ging volgen, veranderde ook mijn visie op geld. Misschien omdat ik toen ook huur moest betalen en geld van DUO kreeg. Als ik dan door de supermarkt liep en iets kocht dat níet op mijn boodschappenlijstje stond, raakte ik in paniek. Ik mocht van mezelf geen euro te veel uitgeven. Geen idee hoe dat zo kwam, maar ik denk wel dat het iets uit mijn jeugd is.”

Hoe sta je nu tegenover geld?

„Het is nu in balans, maar ik ben als mens ook in balans. Ik durf best een grote uitgave te doen, maar ben ook heel blij dat ik goed kan sparen. Dat geeft rust. Er staat inmiddels best wat op mijn spaarrekening, en ik denk wel bewust na voor ik iets uitgeef. Heb ik het nodig, wil ik het graag? Dat zijn de vragen die ik mezelf regelmatig stel. De ene keer koop ik dan wel dat ene truitje, maar sla ik die koffie met een broodje in de stad over. Ik overweeg kortom goed waar ik mijn geld aan uitgeef.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Dat denk ik niet. Ik ben blij met hoe mijn leven is, en weet je wat het probleem is: je gaat ook leven naar je stand, hè? Als je 500 euro per maand te besteden hebt, geef je dat uit, maar het gaat ook op als dat bedrag 1000 euro wordt. Terwijl: als je het gewoon goed hebt, hoef je niet altijd meer te willen.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Jawel. Het verliest z’n waarde als je te veel geld hebt. Stel je hebt ‘maar’ 500 euro en je geeft iemand een bos rozen, dan heeft dat veel meer betekenis dan wanneer je 5000 euro hebt en elke dag rozen koopt. Het gebaar is groter, of zo? Omdat je bewuster nadenkt over waaraan je het uitgeeft.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Om eerlijk te zijn: het bracht me vrij weinig toen ik dat deed. Dan was mijn bankrekening aan het einde van de maand leeg en kon ik niet mee met mijn vrienden als ze iets leuks gingen doen – want niemand betaalde voor mij. Dus nee.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„O, dat dan weer wel. Het maakt vooral makkelijker, je leven is rustiger dan wanneer je gigantisch veel geldzorgen hebt. Dus in zekere zin maakt geld wel gelukkig.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

