Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Geluk zit voor mij in een plank hout en een potje verf’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 68-jarige Ben, die prima kan leven van zijn pensioen, als hij maar kan klussen.

Naam: Ben (68)

Beroep: Gepensioneerd (was onderhoudsmonteur bij een woningcorporatie)

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning

Netto inkomen: 2100 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Zuinig. In de jaren 60, in een gezin met vijf kinderen, had je het niet breed. Mijn moeder hield alles bij; wat we aten, hoeveel, wat het kostte. Alles werd hergebruikt. Kleding ging van kind tot kind en als iets stukging, werd het gemaakt. Mijn vader zei altijd: ‘Als je het zelf kunt maken, ben je gek als je het koopt.’ Die gedachte heb ik m’n hele leven meegenomen.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Over geld werd niet per se gepraat. Of niet bewust, in elk geval. Maar ik merkte aan alles dat het er niet in overvloed was, je moest er voorzichtig mee omgaan. Geen luxe, geen impulsaankopen. Mijn ouders waren blij dat ze nooit iets op de pof hoefden te kopen.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Ik zie het als iets praktisch, niet als iets waar je je leven omheen moet bouwen. Ik heb ook nooit extreem veel verdiend, maar altijd genoeg gehad. Nu ik met pensioen ben, heb ik ook niet veel nodig. Ik klus veel; voor mezelf, maar ook voor m’n kleinkinderen. Dat geeft mij een groter gevoel van rijkdom dan een dure auto of grote televisie. Als ik zie hoe blij mijn kleinzoon is met zijn nieuwe, steigerhouten bed bijvoorbeeld, door mij gemaakt, dan geniet ik daar enorm van.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Toen mijn kleinkinderen geboren werden, nog méér dan toen mijn eigen kinderen geboren werden. Gek hè? Al komt het waarschijnlijk ook omdat ik zelf als vader ook hoofdverdiener van ons gezin was. Ik was vooral bezig met sparen, een buffer opbouwen, voorzichtig zijn. Maar toen ik opa werd, dacht ik: nu is het moment om te investeren. Niet in spullen, maar in tijd. Tijd om dingen voor ze te maken, samen te zijn, herinneringen te bouwen. Dat heeft veel meer waarde dan wat er op mijn rekening staat.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Echte problemen niet, maar ik heb wel eens een schuld gehad. We wilden een dakkapel, zodat de kinderen boven wat meer ruimte hadden. Daar heb ik toen een tweede hypotheek voor genomen. Niet zomaar, daar heb ik lang over nagedacht. Maar het was het waard. We hebben er jarenlang plezier van gehad en het huis werd er meer waard van. Verder heb ik altijd geprobeerd uit de schulden te blijven.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker. Geen gekke bedragen, maar wel genoeg om een kapotte wasmachine of koelkast te vervangen. Of als er iets is met de kleinkinderen, dat je iets kunt bijdragen. Ik heb in dat opzicht een redelijke buffer van 4000 euro. Die rust is belangrijk, vooral als je niet meer werkt. ”

Stelling: Met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Niet per se. Ik zou het niet afslaan hoor, maar echt gelukkiger? Nee. Mijn geluk zit in vrijheid, in bezig zijn met m’n handen, in de lach van mijn kleindochter als ze haar door mij gebouwde poppenhuis ziet.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld zelf niet, vind ik. Maar wat je ermee kunt doen, dáár zit soms wel geluk in. Voor mij is dat een plankje hout en een potje verf. Ha, daar kan geen geldbedrag tegenop.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

