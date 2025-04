Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Nu mijn vrouw werk heeft, is er meer ademruimte’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 28-jarige Lex, die wat meer financiële ademruimte heeft nu zijn vrouw een baan heeft.

Naam: Lex (28)

Beroep: RTV Engineer

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning, zoontje van 7 maanden

Netto inkomen: 3000 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Vrij gebalanceerd. Mijn ouders boerden best goed, zeker toen ze nog geen kinderen hadden – mijn vader werkte hard, maar verdiende ook veel geld. Daardoor konden ze zich ook een groot huis veroorloven. Was ook wel nodig, want ze kregen daarna vijf kinderen, haha – toen moesten ze ook stukken zuiniger gaan leven. Zo ben ik ook opgevoed, met de boodschap: met uitzondering van je studie betaal je alles zelf.

Mijn zus – het enige meisje in ons gezin – had een iets coulantere regeling met kleedgeld, maar mijn broers en ik moesten het doen met 30 euro zakgeld per maand. Als kind was ik weleens jaloers op mijn zus, maar ik snapte de logica – kleding is voor meiden op die leeftijd belangrijk en met 30 euro per maand red je dat niet. Het resulteerde in een vroege arbeidsethos: op mijn dertiende werkte ik al in de kas om bij te verdienen.”

Ben je blij met die opvoeding?

„Deels. Ik werd wel een soort van geforceerd om mijn eigen centen te verdienen, ik had er lang niet altijd zin in. Vriendjes waren met andere dingen bezig, leerden hoe ze een website konden bouwen of zetten zich in voor een vereniging – qua persoonlijke ontwikkeling had ik ook wel meer op dat vlak willen leren. Maar ik snap de keuze van mijn ouders wat betreft dat werken. Dat je op jonge leeftijd snapt dat er brood op de plank moet komen en dat spullen geld kosten. En het heeft me ook dingen opgeleverd, want ik kon op mijn zestiende wel een laptop van 1400 euro kopen. Dat wil ik mijn eigen zoontje ook meegeven als hij oud genoeg is, dat hij al vroeg leert hoe het is om te werken.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Het is een belangrijk middel om je hypotheek te kunnen betalen, maar ook zoiets als de kinderopvang – per maand gaan er bakken met geld naartoe. Best pittig, zeker toen mijn vrouw nog geen baan had. Alle uitgaven kwamen op mij neer. Sinds drie weken heeft ze werk en ik merk meteen hoeveel ademruimte dat geeft – zo krijgen we ineens kinderopvangtoeslag, héél relaxt. Wat dat betreft is de stress er nu wel een beetje af.’

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Op het moment dat we een baby kregen. Ineens moest er van alles komen: een babykamer, luiers, kunstvoeding, kleding… veel hebben we tweedehands gekocht, maar tot nu toe heeft het ons zo’n 3000 euro gekost. Daar heb ik me wel op verkeken, ik dacht echt: ik verdien te weinig. Dat is nu wel gestabiliseerd hoor, zeker nu de kinderopvang goedkoper is geworden en we een hoger inkomen hebben. Maar alsnog is een kind een grote kostenpost.”

Heb je ooit problemen gehad met geld/schulden?

„Ik ben opgevoed met het idee: geld dat je niet hebt, moet je niet uitgeven. En qua studie zat ik ook nog gunstig, want mijn basisbeurs werd na mijn afstuderen kwijtgescholden. Daar ben ik wel blij om.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Daar denk ik wel over na. Ik ben 28 en ga voorlopig nog niet met pensioen, dus ik denk erover om te gaan pensioenbeleggen. Mijn werkgever heeft wel een regeling, maar of dat alles dekt tegen de tijd dat ik 67 of ouder ben? Geen idee. Ik zie mensen nú al struggelen – die kunnen wel rondkomen, maar hebben geen extra geld over voor reisjes of iets dergelijks. Ik wil dat wel, een zogeheten plezierpotje. Als ik nu maandelijks 300 euro opzij zet en stil blijf zitten, dan heb ik straks iets van vier ton – toch een fijn appeltje voor de dorst.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Dat denk ik wel. Ik lees weleens van die financiële plannetjes, over hoe je naar een miljoen toewerkt. Als ik die 1000 euro maandelijks opzij zou zetten en een passief inkomen genereer, is dat een leuk bedrag op mijn 60ste. Dan kan ik eerder stoppen met werken en genieten van het leven. In het dagelijks leven weet ik niet of die 1000 euro me gelukkiger maakt. Ja, misschien zou ik met die inkomsten een ander huis kopen, maar ik denk vooral dat het fijn is voor de langere termijn.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Absoluut wel, zeker als ik naar die malloten in Amerika kijk die met geld smijten en alle social media opkopen… Die maken ruimtereizen terwijl de halve wereld in armoede leeft. Al denk ik ook dat de gemiddelde mens geen gekke dingen zou doen met zoveel geld.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Eens, al hangt het af van waar je woont. Tussen de ‘rijken’ zal het weinig verschil maken, maar de gemiddelde mens kan wat financiële hulp goed gebruiken – al schuif je maar een extra stoel bij aan de kersttafel. Juist die kleine dingen kunnen het verschil maken.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Als je al veel hebt en je krijgt nog meer, dan maakt geld niet gelukkiger. Maar verdien je minder dan modaal, dan zal een zakcentje extra je leven wel verbeteren. Net als mijn eerste antwoord is dit vrij gebalanceerd.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

