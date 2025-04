Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Elke maand wil ik sparen, maar lukt het me niet’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 44-jarige Karlijn, die zich elke maand voorneemt om geld te sparen, maar wat uiteindelijk niet lukt.

Naam: Karlijn (44)

Beroep: Docent op een middelbare school

Netto inkomen: 2500 euro

Woonsituatie: Samenwonend, twee kinderen, koopwoning

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik groeide op in een gezin waar geld altijd een stressfactor was. We hadden genoeg om van te leven, maar luxe was er niet. Geen zakken vol Sinterklaascadeaus, geen luxeproducten en we aten wat er in de aanbieding was. Mijn moeder was ook een kei in het speuren daarnaar, knipte folders uit en ging gerust naar drie verschillende supermarkten; bij de één was de pindakaas in de aanbieding, bij de ander de melk, dat idee. Mijn ouders maakten zich ook altijd zorgen over de rekeningen en dat voelde ik wel. Vooral als het zo’n onverwachte rekening was, als de auto bijvoorbeeld naar de garage moest. Het was altijd een beetje gespannen als het over geld ging.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Thuis werd er vooral gepraat over wat we níet konden kopen. Ik weet nog goed dat ik een paar keer wilde sparen voor iets leuks, maar dan werd het snel afgeschoven met: ‘Nee, daar hebben we geen geld voor.’ Geld was altijd een soort van boosdoener, iets waar je je zorgen over moest maken, niet iets waar je blij van werd.”

Hoe kijk je daardoor nu zelf naar geld?

„Ik kijk er met gemengde gevoelens naar. Aan de ene kant wil ik meer sparen, misschien ook omdat ik onbewust een soort buffer wil hebben, voor het geval dat. Want ik verdien an sich prima en kan goed rondkomen en leuke dingen doen, maar dat laatste is meteen het probleem: er blijft nauwelijks iets over na de maandelijkse kosten. Het lijkt alsof ik nooit genoeg heb. De kinderen, de boodschappen, cadeaus voor verjaardagen, sociale verplichtingen… het stopt maar niet. Iedere maand neem ik me voor: nu ga ik sparen. En dan lukt het me weer niet. Zoals komende maand: er staan twee etentjes op de planning en een vrijgezellenfeest met overnachting. Die laatste gaat me zeker 200 euro kosten. Allemaal leuke dingen, maar je bent zo weer een paar honderd euro verder.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Ja, toen ik kinderen kreeg. Want bovenstaand gaat alleen nog over mezelf, maar kijk ook naar kinderkleding, schoolkosten, hobby’s… Ik dacht altijd dat ik beter zou kunnen omgaan met geld zodra ik moeder was, maar heb het idee dat ik met de ene hand geld verdien en het met de andere hand meteen weer uitgeef.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Misschien kun je nooit te veel geld hebben, maar je kunt wel te veel zorgen over geld hebben of er te veel mee bezig zijn. Als je bijvoorbeeld alleen maar bezig bent met geld verdienen, mis je andere belangrijke dingen. Er komt dan onvermijdelijk een punt waarop meer geld geen extra geluk oplevert, maar juist meer stress en verwachtingen met zich meebrengt.”

Stelling: Met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ik denk niet per se gelukkiger, maar het zou wel veel druk wegnemen. Het zou ademruimte geven. Geen paniek als er onverwachte kosten zijn, geen constante stress over of alles wel gaat passen. Maar geluk komt niet alleen van geld, dat realiseer ik me ook wel.”

Want: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Nee. Geluk komt van andere dingen, zoals relaties, rust en tijd voor jezelf. Geld is maar een hulpmiddel, niet de oplossing. Neemt niet weg dat geld wel erg stress verlagend kan werken als je er genoeg van hebt, haha.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Nog maar 22 jaar en ruim 5000 euro per maand verdienen: het lukte Loïs, en zij weet nu heel goed wat ze opdrachtgevers kan rekenen.

Sanne is zzp’er en verdient haar geld deels met de verhuur van huisjes in Spanje, waar ze zelf ook woont. Over een paar jaar wil ze gaan rentenieren.

Hein heeft op 25-jarige leeftijd al ruim een ton aan spaargeld en wil daarmee binnenkort een huis kopen. Op zijn 40ste wil hij drie huizen bezitten.

Toen Alex jong was, werd er thuis helemaal niet over geld gesproken. Hij verdient zo’n 1800 euro netto per maand, hoe regelt hij zijn financiën?

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties