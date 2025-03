Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik trakteerde mezelf op twee cosmetische ingrepen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 35-jarige Evita, die zichzelf graag trakteert, recentelijk nog op twee cosmetische ingrepen.

Naam: Evita (35)

Beroep: marketeer bij een installatiebedrijf

Woonsituatie: heeft co-ouderschap en woont in een huurwoning

Netto inkomen per maand: 2830 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik heb altijd geleerd om mijn eigen boontjes te doppen, maar toen ik halverwege de twintig was en mijn ex leerde kennen, bleef ik thuis om voor onze kinderen te zorgen. Hij werkte zestig uur per week en ik wilde niet ook nog eens de Grote Afwezige zijn in het leven van mijn kinderen, in elk geval niet zolang ze nog niet op school zaten. Toen mijn jongste zoon vier jaar werd, vond ik het wel belangrijk om die tijd te gebruiken om mijn werkleven weer op te pakken – anders zou het gat in mijn cv te groot worden. En ik wilde ook wel een soort financiële onafhankelijkheid creëren. Mijn ex snapte daar weinig van: hij verdiende toch genoeg? Misschien wist ik toen al dat onze relatie geen lang leven beschoren was.”

Jullie relatie klapte daarna?

„Als iemand altijd weg is en je investeert ook nog eens weinig in elkaar, dan wordt de afstand alleen maar groter – letterlijk. Toen ik wat meer ruimte voor mezelf kreeg, toen de jongste naar school ging, werd dat me pijnlijk duidelijk. Maar ik vond het best spannend de knoop door te hakken: je kiest voor financiële onzekerheid, en bovenal verandert het leven van je kinderen ingrijpend. Maar het bleek wel de juiste keuze.”

Waarom?

„Ik voel me bevrijd, en ik denk dat dat alles zegt. Ik ben gewoon blij dat ik voor mezelf heb gekozen.”

En financieel?

„Ik heb een huurhuis, werk nu vier dagen in de week op de marketingafdeling van een installatiebedrijf en ben financieel gezond. Ik hou zelfs geld over om te sparen, zo’n 500 euro per maand. Die buffer is voor onvoorziene omstandigheden, maar ik heb ook nog twee andere potjes: één voor leuke dingen met de kinderen, en één voor mij, waarmee ik mezelf weleens op iets trakteer.”

Waar trakteer je jezelf op?

„Dat kan van alles zijn! Een avondje stappen met vriendinnen, een massage; net waar ik zelf zin in heb op de dagen dat de kinderen niet bij mij zijn. Maar het meest recent zijn toch wel de twee ingrepen die ik aan mezelf heb laten doen: een ooglidcorrectie en botox in mijn voorhoofd.”

Was het nodig, vond je zelf?

„De scheiding en de periode erna is me niet in de koude kleren gaan zitten. Van grijze haren tot rimpels, ik heb het idee dat alles in een sneltreinvaart is gegaan. Die grijze haren zijn gelukkig op te lossen met wat verf, maar ik stoorde me steeds vaker aan de rimpels in mijn voorhoofd. En mijn oogleden voelden zó zwaar, alsof ik al het leed letterlijk bij me droeg. Lange tijd was ik huiverig voor een ingreep. Ik zag op tegen de pijn en dacht dat het qua prijs ook een hap uit mijn spaarsaldo zou zijn, maar dat viel mee. De ooglidcorrectie kostte iets van 1400 euro, een paar prikjes botox in mijn voorhoofd 150 euro. Dat laatste doe ik maar twee keer per jaar, dus dat valt mee.”

En ben je er blij mee?

„Ja! Ik vind het zálig. Ik zie weer beter, heb eindelijk een zonnebril nodig – geen zakjes meer voor mijn ogen die het licht wegnemen. Bizar toch, dat ik dat verschil nu zo merk? Hoofdpijn heb ik ook nog nauwelijks, misschien omdat ik niet meer kan fronsen, haha. Maar het was me de moeite méér dan waard. Ik snap ook wel waarom mensen iets aan zichzelf laten doen, het kan je echt dwars zitten – ik was vrij ongelukkig met mezelf. Voor een klein bedrag heb ik daar iets aan kunnen laten doen. Ik kan dat iedereen aanraden.”

Je hebt in verschillende financiële situaties gezeten, hoe zou jij de stelling ‘geld maakt niet gelukkig’ beantwoorden?

„Ik sluit me er volledig bij aan. Ik had bij mijn ex alles wat mijn hartje begeerde en hoefde daar niet eens voor te werken, maar ik was niet gelukkig in die relatie. Ik gaf het op voor een veel onzekerder plaatje, maar daar ben ik nu blij om. Anderzijds is het natuurlijk wél fijn dat ik zelf geld verdien en een spaarpotje heb. Want als ik dat niet had gehad, had ik ook geen geld kunnen uitgeven aan de ‘luxe’ van een cosmetische ingreep. En hoewel ik van mening ben dat je ook van jezelf moet kunnen houden zonder ingrepen, ben ik happy met hoe ik er nu uitzie. Uiteindelijk is dat óók relatief, want gezondheid – en die van mijn kinderen – gaat sowieso boven alles. Het geld is dan alleen maar bijzaak.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

