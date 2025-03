Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Mijn sabbatical in Azië heeft mijn kijk op geld veranderd’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 31-jarige Mark, die gelukkiger is na zijn sabbatical in Azië.

Naam: Mark (31)

Beroep: marketeer

Woonsituatie: huurwoning, single

Netto inkomen per maand: 2687 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Vrij traditioneel, met een vader die fulltime werkte – hij was letterlijk de man die op zondag het vlees aansneed. Mijn moeder werkte parttime. Die verdeling is overigens nog steeds zo, want mijn ouders zijn nog niet met pensioen.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Het was een noodzaak, een bron van inkomsten zodat vaste lasten konden worden betaald en van wat er overbleef, deden we leuke dingen. Ik heb alleen niet het idee dat mijn ouders heel erg gelukkig werden – en worden – van hun werk. Zij zijn toch nog een beetje van de generatie dat je een beroep koos, en dat beroep de rest van je leven uitoefende. Mijn vader, basisschoolleraar, werkt zelfs nog op dezelfde school als waar hij ooit begon.

Begrijp me niet verkeerd, hij vindt kinderen geweldig en is een ontzettend leuke meester, maar ik denk dat hij ergens wel een keer een carrièreswitch had willen maken, een verandering van spijs. Daardoor heb ik nu het idee dat hij vooral zijn laatste werkjaren aan het ‘opvullen’ is tot hij met pensioen kan. Datzelfde geldt ook wel voor mijn moeder, die receptioniste is. Prima werk, maar écht gelukkig? Dat denk ik niet.”

Hoe kijk je daardoor zelf naar de balans tussen werk en privé?

„In eerste instantie heb ik wel een beroep gekozen waarvan ik wist: dit is mijn passie – ik werkte een aantal jaar als marketeer op kantoor en verdiende maandelijks zo’n 3000 euro netto. Fijne job, goed salaris, maar ik voelde me steeds meer vastlopen in het kantoorritme. Negen uur beginnen, vijf uur naar huis – in mijn geval werd het vaak tegen zevenen.

In het weekend deed ik leuke dingen, af en toe ging ik op vakantie, maar op maandag begon de carrousel weer van voren af aan. Ik vond het repetitieve maar niks en snakte naar avontuur, wilde de wereld verkennen, nieuwe culturen ervaren. Dus nam ik een sabbatical. Niet zozeer dus omdat ik mijn werk niet leuk vond, maar wel omdat ik mijn gevoel wilde volgen. Ik had bovendien een leuk zakcentje gespaard en besloot door Azië te gaan reizen.”

Hoelang duurde je sabbatical?

„Uiteindelijk heb ik driekwart jaar gereisd – toen raakte de bodem van mijn spaarrekening in zicht. Ik had het jaar nog wel kunnen volmaken, want Azië is een goedkoop continent. Maar ik wilde in Nederland graag een zakcentje achter de hand hebben. Mijn appartement had ik gelukkig onderverhuurd, dus ik had geen onnodige dubbele kosten én bij thuiskomst gewoon weer een dak boven mijn hoofd.”

Wat heeft het je gebracht?

„Reizen is een fantastische ervaring. Ik ben in landen als Maleisië, Thailand, Indonesië, Vietnam en Cambodja geweest, heb de prachtigste natuurlandschappen gezien, geweldig gegeten en aardige mensen ontmoet. En ik ben wel met mijn neus op de feiten gedrukt. De mensen daar moeten het vaak met weinig doen, wonen in kleine, soms gammele huisjes en zorgvoorzieningen zijn lang niet altijd goed geregeld. En tóch zijn ze gelukkig met wat ze hebben.

Het maakte me een soort van nederig. In Nederland was ik vrij materialistisch; nieuwe kleren, schoenen, tablets, smartphones, etentjes, ik gaf er graag mijn geld aan uit. En ik ben nu niet ineens een heilige geworden, hoor. Maar ik hecht wel meer waarde aan ervaringen in plaats van bezittingen. Afspreken met vrienden, hiken door de natuur, spelletjesavonden met familie. Klinkt wat gezapig, maar hier draait het wel allemaal om.”

En qua werk?

„Ik mocht gewoon terugkomen bij mijn werkgever – dat hadden we afgesproken – maar ik heb er wel voor gekozen een dag minder te gaan werken en een oude hobby op te gaan pakken, namelijk kitesurfen. Deed ik jarenlang, maar de klad kwam erin toen ik fulltime ging werken en de weekenden overbleven voor vrije tijd – die dus schaars was. Nu ik één dag extra heb, verdien ik misschien minder, maar heb ik wel meer ruimte om te doen waar ik blij van word. Dat had ik nooit gedaan zonder die reis door Azië.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Dat denk ik wel. Je kunt je salaris wel in de nieuwste sneakers en outfits steken, maar wie heeft er dan wat aan? Hoewel ik die Azië-reis nu alleen heb gemaakt, was het natuurlijk helemaal een fantastische ervaring geweest als ik een goede vriend had kunnen meenemen, of met mijn familie was gegaan. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor ervaringen die je in eigen land opdoet.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Paradoxaal, vind ik. Je hebt het nodig om je vaste lasten te kunnen betalen en een dak boven je hoofd te hebben. Maar niet als het gaat om materialistische zaken. Tegelijkertijd heeft het me wel de mogelijkheid geboden om mijn reis te kunnen maken – dat had zonder geld niet gekund. Die ervaring heeft me wel gelukkiger gemaakt. Maar ik denk niet dat ál je geluk van geld afhangt, nee.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

