Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik word knettergek van al die materiële zaken’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 34-jarige Valery, die knettergek wordt van al het kinderspeelgoed en andere materiële zaken.

Naam: Valery (34)

Beroep: verpleegkundige

Woonsituatie: samenwonend, 2 kinderen

Netto inkomen: 2520 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Sowieso in een tijd dat je niet zomaar alles kreeg wat je wilde hebben. Althans, daar deden mijn ouders niet aan. Zag ik weer een of andere Bart Smit-reclame met iets dat ik dolgraag wilde hebben, maar dan moest ik echt wachten tot mijn verjaardag of Sinterklaas. Ik merk wel dat speelgoed daardoor specialer was. Ik kon intens uitkijken naar iets wat op mijn verlanglijstje stond en als ik het dan kreeg, kon ik er uren, dagen, wéken mee spelen. Ik denk dat mijn ouders me wilden laten zien dat je zuinig moet zijn op je spullen. Maar misschien ook wel de gedachte: less is more. Al lukt het me niet goed om dat gedachtegoed aan mijn kinderen door te geven. Dat wijt ik overigens ook wel aan de tijd waarin we nu leven.”

Hoe bedoel je dat?

„Er is zoveel goedkoop namaakspul. Dat is enerzijds natuurlijk heel fijn voor mensen met een kleinere portemonnee, maar het maakt alles ook zo ‘wegwerperig’. Ik merk het als mijn kinderen een traktatie krijgen. Ik ga nu als een ongelooflijke millenial klinken, maar ‘vroeger’ kreeg je een dropketting met chipjes eraan. Oké, niet meer de maatstaf van vandaag – en terecht – maar nu krijgen ze hele goodiebags mee naar huis. Met het zoveelste speelgoedautootje, de zoveelste bellenblaas en laatst zat er zelfs een zonnebril in. Ik kan wel een speelgoedwinkel beginnen van alles wat er aan traktaties binnenkomt. Ik merk dat ik het een beetje zat begin te worden, ik word knettergek van al die materiële zaken.”

Ga je daar ook iets aan doen?

„Ik denk er ernstig aan om te gaan ontspullen. Koningsdag komt eraan, dus het is de ideale gelegenheid. Zullen mijn zoons niet heel leuk gaan vinden, maar ik merk bij iedere verjaardag al dat ik onrustig word van alle zooi die er weer bijkomt. Allereerst kan ik het nergens meer kwijt, en ten tweede zijn ze er maar even zoet mee en hangen ze alweer naar het volgende speelgoedje. En ik denk ook dat het leerzaam voor ze is: zo verdienen ze wat geld, wat ze in hun spaarpot kunnen doen. Dan kunnen ze voor iets groters sparen waar ze langer plezier van hebben. Dat snelle geld, die cadeautjes van een paar euro hier en daar, die maken op termijn niet gelukkig.”

Heb je nog schulden lopen?

„Mijlpaal: mijn studieschuld heb ik onlangs afgelost. Ook hier weer een millennial hoor, want het was een behapbare schuld van 8000 euro – dat kon nog in mijn studietijd, ik hoefde niet alles te lenen. En hoewel ik maar weinig hoefde af te lossen, leef ik niet graag met schulden. Ik ben dus blij dat die ‘last’ van mijn schouders is.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„In eerste instantie zou ik denken van wel, maar alleen omdat ik het dan zou gebruiken om mijn hypotheek sneller af te lossen. Ik denk namelijk ook dat hoe méér geld je hebt, hoe meer je het wil uitgeven aan onzindingen. Dat zie ik ook vaak op Instagram: laatst zo’n influencer die een mini auto voor haar kind had gekocht. Dat kind was twéé. Wat moet je er in vredesnaam mee? Maar die mensen hebben sowieso te veel geld en precies daarom denk ik dat het me op de lange termijn niet gelukkiger maakt. Ik zou alleen maar meer zooi hebben, haha.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik denk van niet. Normen en waarden vind ik belangrijker, dat je goed met elkaar omgaat, ook voor mensen zorgt die het minder hebben en een beetje aan het milieu denkt. En juist dat laatste gaat vaak niet samen met geld en macht. Geld maakt hebberig, mensen worden er niet per se leuker van. Die waardering die ik als kind voor spullen had, juist omdat ik niet alles kreeg, maakte het hebben van ‘iets’ bijzonder. Het is pas door dit gesprek dat ik me daar zo bewust van ben. Het zal vast niet perfect gaan vanaf nu, maar de motivatie voor minder consumeren is er vanaf nu in elk geval wel. Weer, moet ik zeggen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

