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De Beleggingsrekening van Christiaan (31): ‘Ik beleg 1000 euro per maand

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Christiaan, die gemiddeld 1000 euro per maand belegt.

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Naam: Christiaan (31)

Beroep: werkt in de gehandicaptenzorg

Netto inkomen: 3000 euro per maand, inclusief onregelmatigheidstoeslag

Maandelijkse inleg: 1000 euro

Rendement tot dusver: „Op mijn grootste positie, een wereldwijde ETF, sta ik zo’n 48 tot 50 procent in de plus. Mijn inleg is inmiddels flink gegroeid.”

De Beleggingsrekening van Christiaan

Waarom ben je gaan beleggen?

„Op de middelbare school had ik al een bepaalde drijfveer om verstandig met geld om te gaan. Ik deed vmbo, zou doorstromen naar het mbo en dacht: later ga ik waarschijnlijk niet veel verdienen, dus in dat geval moet ik maar goed gaan sparen. Ik wilde gewoon voorkomen dat ik later mijn rekeningen niet zou kunnen betalen. Maar ook mijn werk in de zorg speelde mee. Het is zingevend werk, maar ook best zwaar.

Ik hoorde mijn wat oudere, vrouwelijke collega’s weleens praten over hoe ze hun hoofd maar moeilijk boven water konden houden omdat ze bijvoorbeeld alleenstaand waren – ze moesten echt doorwerken tot hun pensioen, hoe lichamelijk zwaar het werk ook was. Dat leek me vreselijk: dat je op een leeftijd komt waarop je lichaam niet meer meewerkt, maar je toch moet blijven werken omdat je geen andere keuze hebt. Ik wilde niet dat mij hetzelfde zou overkomen, dus besloot ik te sparen, een huis te kopen en daarna te gaan beleggen.”

Wanneer besloot je daadwerkelijk te gaan beleggen?

„Nou, in mijn hoofd was ik er dus wel mee bezig. Toen iedereen tijdens corona thuiszat, las ik het boek Miljonair met een gewone baan. Vond ik ontzéttend inspirerend. Het was geen poeha-verhaal, maar gewoon duidelijk. Het boek komt uit 2016, toen ETF’s nog helemaal niet zo bekend waren, en dat benoemt de schrijver zelf ook. Hoe ETF’s werken en dat je banken er eigenlijk maar weinig overhoort, omdat het relatief veilig is. Dat vond ik wel opvallend. Je hoeft kennelijk niet beter te zijn dan de markt, je kunt de markt ook gewoon volgen. Op die manier kun je op jonge leeftijd rustig vermogen opbouwen.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Sinds een jaar beleg ik zo’n 1000 euro per maand, maar dat was een stuk lager toen ik net op mezelf woonde. Ik spaarde 150 euro, belegde 150 euro en hield ongeveer 300 euro per maand voor mezelf over. Dat was krap, maar veranderde toen ik meer uren ging werken en mijn salaris hoger werd. Langzaam maar zeker kreeg ik meer bestedingsruimte, die ik in het beleggen stak.”

Wat voor soort aandelen heb je?

„Het grootste deel van mijn portefeuille bestaat uit ETF’s. Verder heb ik nog twee losse aandelen, die bedoeld zijn voor wat extra groei, maar het leeuwendeel gaat toch wel naar ETF’s. Sinds kort beleg ik ook in crypto-ETP’s, een beetje vergelijkbaar met ETF’s. Vind ik leuk om te proberen, voor wat extra groei. Met crypto is het altijd een tikje gokken, maar ik hoop dat het uiteindelijk voor wat meer rendement zorgt. Zodra ik een mooie winst heb, verkoop ik die crypto-aandelen weer en stop ik dat geld in ETF’s. Dat laatste heb ik ook weleens met mijn Shell aandelen gedaan. Die kocht ik toen ze laag stonden voor 500 euro, en verkocht ik toen ze 900 euro waard waren.”

Hoe vind je het om te beleggen?

„In het begin vond ik beleggen in ETF’s best spannend, inmiddels is het gewoon onderdeel geworden van mijn maandelijkse routine. Ik beleg niet automatisch, maar koop iedere maand zelf mijn ETF’s bij – gewoon, omdat ik dat leuk vind. Naast die wereldwijde ETF’s heb ik er ook een paar in China en India, daar maak ik af en toe wat keuzes in om alles een beetje te spreiden. Ik heb trouwens ook nog een buffer hoor, want ik spaar 500 euro per maand, maar de focus ligt op het beleggen.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Een flinke daling gaat ongetwijfeld een keer gebeuren, dat weet iedereen – het is dan een kwestie van je hoofd koelhouden en bijkopen. Ik ben eerder bang voor de reden achter zo’n instorting, want je denkt dan al snel aan iets als een dreigende oorlog. Dan zijn de problemen veel groter dan een dalende beurs.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen?

„Toevallig heb ik dat laatst nog meegemaakt. Ik had aandelen van Besi – een chipbedrijf – en die waren behoorlijk gestegen, dus verkocht ik een groot deel. Het deel dat ik overhield, daalde op een gegeven moment weer. Waar de winst eerder nog 200 procent was, stond het nu op 90 procent.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen?

„Ik hoop vooral dat ik op een gegeven moment minder kan gaan werken, dat is eigenlijk mijn belangrijkste doel. Het lijkt me heerlijk als ik op een gegeven moment niet meer hoef te werken en andere dingen kan ondernemen, of rustig aan kan doen. Verder lijkt het me geweldig om hypotheekvrij te zijn, maar goed: als je met je jaarlijkse rendement je vaste lasten kunt betalen, heb je voor mijn gevoel al iets moois bereikt. Dan kun je jezelf financieel bedruipen.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Absoluut. Als je financiële situatie het toelaat, zou ik zeker kijken naar beleggen in ETF’s. Begin in dat geval eerst met kritisch naar je uitgaven te kijken. Kun je ergens op besparen? Zijn er zaken die je kunt schrappen of minderen? Alleen al iets als autorijden kost vandaag de dag handenvol geld. Probeer dus te kijken waar je geld kunt vrijmaken om vervolgens te beleggen. Als je daar op jonge leeftijd mee begint, geef je jezelf rond je zeventigste een stuk meer keuzevrijheid. Dat is uiteindelijk waar je het voor doet.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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