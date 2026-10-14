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De Beleggingsrekening van Martin (51): ‘Tijdens de kredietcrisis verdampte de helft van mijn winst’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Martin, die al jaren belegt en in al die tijd grote stijgingen én dalingen meemaakte.

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Naam: Martin (51)

Beroep: zorgmedewerker

Maandelijkse inleg: „Ongeveer de helft van wat we sparen per maand.”

Rendement (Year-to-Date): 9 procent

De Beleggingsrekening van Martin

Hoe is het beleggen bij jou begonnen?

„Eerlijk gezegd heb ik het met de paplepel ingegoten gekregen; bij ons in de familie was er altijd al veel interesse in aandelen. Toen ik rond 2004 wat spaargeld opbouwde, opende ik mijn eerste beleggersrekening bij Binck. Vanaf dat moment ging het dak er direct af! Ik bezocht forums, keek alleen nog maar naar RTL Z en luisterde continu naar BNR. Ik was er op mijn telefoon uren per dag mee bezig.

Maar ja, zoals iedereen weet, kwam in 2008 de kredietcrisis. Toen werd beleggen ineens een stuk minder leuk. Ik kwam gelukkig niet écht onder water te staan, maar meer dan de helft van mijn winst verdampte wel. Ik denk dat we op het dieptepunt wel 30.000 euro minder hadden dan op het hoogtepunt. Gelukkig was het meeste wel gewoon papieren winst.”

Een flinke klap, dus?

„Dat het niet erger afliep, heb ik aan mijn vrouw te danken. Vlak voor de crisis hadden we een flinke discussie over onze bruiloft. Ik wilde die graag betalen uit onze spaarbuffer, maar zij gebruikte haar veto: we moesten en zouden wat aandelen verkopen om de bruiloft te bekostigen. Die starre houding van haar heeft ons uiteindelijk écht heel veel geld bespaard. Of in ieder geval tijd, want de koersen van tijdens de huwelijksnacht heb ik pas tien jaar later weer gezien; toen waren we eindelijk weer terug bij af. Ik zeg altijd gekscherend: je kunt je helemaal verliezen zoals ik, maar één keer de juiste timing is zoveel belangrijker.”

Bleef je daarna gewoon doorbeleggen?

„Nou, na die crisis was ik er eigenlijk wel even helemaal klaar mee. We hebben er toen voor gekozen om eerst onze hypotheek af te lossen en een flinke buffer op te bouwen op de spaarrekening – natuurlijk juichte mijn vrouw dat van harte toe.

Inmiddels zit die buffer lekker vol – het klotst nog net niet tegen de plinten. Maar omdat de inflatie hoger is dan de spaarrente, begon het toch weer te kriebelen. Samen met mijn vrouw (die nog steeds vetorecht heeft, haha) heb ik afgesproken dat geld dat we echt over hebben, naar de beleggingsrekening mag. We sparen 1000 euro per maand. Dat bedrag gaat nog steeds naar een depositorekening, maar alle overuren, spaarzegelboekjes en dingen die we op zzp-basis doen, mogen naar de aandelenpot. Ik denk ongeveer de helft van wat we ‘echt’ sparen.”

Waar beleg je nu precies in?

„Tegenwoordig houden we het heel simpel: we beleggen in een wereldwijd indexfonds dat één keer per dag herindexeert. Ik wil echt dat ik dat vroeger al had geweten! Het geeft zoveel meer rust en je pakt alsnog een mooi rendement mee.

Destijds was ik juist constant in de weer met losse aandelen en optiestrategieën. Dan ben je er echt de hele dag mee bezig – bij opening en sluiting van de beurs, maar ook tussendoor, als je naar buitenlandse markten kijkt. Ik schreef overigens nooit ongedekte opties. Als ik dacht dat een aandeel potentie had, maar niet echt van z’n plek kwam, schreef ik er wat opties onder. Zo had ik the best of both worlds: steeg het aandeel snel, dan miste ik een klein stukje winst, maar pakte ik wel de optiepremie mee. En bleef het aandeel stilstaan, dan was die premie een prima pleister op de wond.”

Vind je beleggen nu nog steeds spannend?

„Zeker, maar dat maakt het juist ook leuk! Toen ik nog vol in de individuele aandelen zat, was het wel héél spannend. We hadden toen bijna ons hele vermogen daarin zitten. Achteraf gezien is dat gelukkig goed gegaan, maar echt slim was het natuurlijk niet.”

Ben je niet bang dat de hele boel een keer instort?

„Vroeger wel, maar nu maakt het me niet zoveel meer uit. Onze spaarbuffer is op orde en ons huis is afbetaald. Zelfs als alles morgen naar nul zakt, is er voor ons niks aan de hand.”

Wat is je grootste winst én je grootste tegenvaller tot nu toe?

„Nou, halveringen heb ik dus meegemaakt tijdens de crisis. Maar ik vergeet ook nooit meer die ene verjaardag: ik las op een forum een tip over een goudmijn-aandeel in Amerika of Canada. Voor mijn verjaardag kocht ik een klein plukje aandelen en een dag later waren ze al verdriedubbeld! Die heb ik toen snel met veel plezier verkocht: toch een erg leuk verjaardagscadeau.

Natuurlijk heb ik ook weleens meegemaakt dat een aandeel flink onderuitging, maar dat hoort erbij. Nu we in beleggingsfondsen zitten, is het allemaal veel stabieler. Je ziet weleens een dagelijkse schommeling van 1 of 2 procent, maar geen bizarre halveringen meer.”

Wat hoop je te bereiken voor de toekomst?

„Mijn voornaamste doel is simpel: de inflatie voorblijven. Daarnaast vind ik het prettig om niet op één paard te wedden. Dus liever een goeie mix van wat vastgoed, wat geld op spaarrekeningen en een stukje in aandelen.”

Wat zou je anderen adviseren die willen beginnen?

„Ik zou het iedereen aanraden! Onze kinderen worden binnenkort 18 en ik raad hen nu al aan om elke maand een klein bedrag in aandelen om te zetten. Zo leer je hoe het werkt en ontdek je dat alleen sparen ook niet heilig is.

Door vroeg te beginnen, werk je ook automatisch aan spreiding. Want hoe leuk het ook is als een aandeel keer drie gaat: maandelijks een vast bedrag inleggen in een breed indexfonds is op de lange termijn natuurlijk véél veiliger.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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