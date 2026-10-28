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De Beleggingsrekening van Jeroen (40): ‘Ik zit op zo’n 650.000 euro aan beleggingen’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Jeroen, die zakelijk bijna elke euro investeert die hij overhoudt.

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Naam: Jeroen (40)

Beroep: ondernemer

Netto-inkomen: „Ik keer mezelf een salaris uit van 3500 euro per maand, plus (onregelmatig en zo min mogelijk) dividend.”

Maandelijkse inleg: „1500 tot 2000 euro (verdeeld over privé en zakelijk), plus investeringen in vastgoed.”

Rendement tot dusver: „Lastig te zeggen, gewoon gemiddeld.”

De Beleggingsrekening van Jeroen

Waarom ben je gaan beleggen?

„Toen ik in 2014 als zzp’er begon, wist ik weinig van ondernemen of beleggen. Mijn inkomen steeg, maar ik leerde na verloop van tijd dat ‘goed verdienen’ en ‘vermogend zijn’ heel verschillende dingen zijn. Je kunt heel je leven goed verdienen en nooit echt vermogen opbouwen. Die kant wilde ik niet op. Via opdrachtgevers in de financiële sector leerde ik steeds meer over beleggen. Rond 2017 ben ik voorzichtig én onwetend begonnen, met 300 euro per maand.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Privé niet zoveel. Daar houd ik weinig over met vier kinderen. Zakelijk investeer ik bijna elke euro die ik overhoud, gemiddeld 4000 euro per maand. Dat heeft ermee te maken dat ik een gat te dichten heb. In vier jaar loondienst heb ik weinig pensioen opgebouwd en de eerste jaren als zzp’er heb ik niets gedaan. Ik heb waardevolle jaren weggegooid op dit gebied.

Sinds een aantal jaren heb ik een BV-structuur. Daarvan profiteer je pas als je erin slaagt niet te veel naar privé over te maken. Een mooie stok achter de deur. Ik zit nu, eigen huis uiteraard niet meegerekend, op zo’n 650.000 euro aan beleggingen, waarvan een kwart op beleggingsrekeningen. De rest is vastgoed. Op mijn beleggingen in de BV rust nog wel een hypotheek van 140.000 euro en een latente belastingclaim.”

Wat voor soort aandelen heb je, of waar beleg je in?

„Zakelijk en privé heb ik beleggingsrekeningen, ook voor m’n kinderen. Dat zijn wereldwijd gespreide ETF’s, een beetje saai. Meer plezier beleef ik aan vastgoed. Daar ben ik zonder vooropgezet plan ingerold. Ik huurde een kantoor, maar dat vond ik zonde van m’n geld, dus kocht ik in 2020 een eigen kantoor, dat ik deels verhuur. Rond diezelfde tijd kocht ik privé twee garageboxen voor de verhuur. Dat ging probleemloos, dus ik ben ook zakelijk boxen gaan kopen. Ik zie het als een mooie aanvulling op mijn ondernemerschap. Het levert keurige, stabiele inkomsten op die ik linea recta weer doorbeleg. Zo kun je versnellen.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend, of juist ‘go with the flow’?

„Nee, niet spannend, vooral leuk. Je bouwt iets op en ik geniet van de reis, al heb ik geen idee waar die eindigt. Je hebt je leven maar deels in eigen hand. Misschien ben ik over een jaar wel arbeidsongeschikt en moet ik alles verkopen. Mijn AOV is zeker niet toereikend.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Nee. Als aandelen goedkoper worden, koop ik bij. Het heeft nog tijd genoeg om te renderen. Ik kijk ook naar het aantal aandelen dat ik bezit. Dat aantal stijgt alleen maar, ongeacht de waarde. En vastgoed is niet zo volatiel. Mijn risico zit er meer in dat ik niet bijzonder veel liquide middelen heb.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen? En wat dacht je toen?

„Ik heb ooit – lang geleden – goud en zilver gehad. Ik heb het op een ongunstig moment met verlies moeten verkopen. De les: beleg alleen met geld dat je kunt missen. Ook heb ik geld verloren met crypto. Nog een les: beleg niet in zaken waar je geen verstand van hebt.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen? Heb je een bepaald doel?

„Absoluut. Een doel helpt je om gedisciplineerd te blijven. Mijn droom is een tijdig pensioen en een vakantiehuis kopen in Virginia of North Carolina, waar ik later drie of vier maanden per jaar kan vertoeven. Honkbalwedstrijden bezoeken, met hotdog op de tribune. NASCAR-race hier, NCAA-basketbal daar. ‘Livin’ the good life’ in het land waar ik al sinds het WK voetbal in 1994 een voorliefde voor heb.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Ik heb geen werkgever die het voor me doet, dus ik moet wel. Mijn tip voor als je gaat beleggen: besef dat elk aandeel, elk stukje vastgoed – kortom, elk stukje bezit – een kipje is dat eieren voor je legt. Het is verleidelijk om die eieren op te eten, maar je kunt er ook een nieuwe kip van kopen. Dus: koop, koop, koop. Voor de lange termijn. Dan bouw je iets op.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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