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De Beleggingsrekening van Ron (42): ‘Verloor 3000 euro in twee maanden’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Ron (42), die zowel in crypto als ETF’s belegt, en over tien jaar hoopt minder te kunnen gaan werken.

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Naam: Ron (42)

Beroep: directeur van een basisschool

Netto inkomen: 4700 euro (8700 euro gezamenlijk met partner)

Maandelijkse inleg: 1000 euro beleggen, 2000 euro sparen

Rendement tot dusver: totaal 1100 euro (inclusief staking en dividend)

De Beleggingsrekening van Ron

Waarom ben je gaan beleggen?

„Omdat ik op de langere termijn meer financiële vrijheid wil opbouwen. Ik ben nu 42 en mijn doel is om over ongeveer tien jaar minder te kunnen gaan werken, of als het heel goed loopt misschien zelfs helemaal te kunnen stoppen. Beleggen is voor mij dus geen snelle manier om rijk te worden, maar een aanvulling op sparen en een manier om vermogen op te bouwen voor later.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Over de afgelopen twintig maanden heb ik gemiddeld ongeveer 831 euro per maand ingelegd. Inmiddels heb ik daar meer structuur in aangebracht en is mijn vaste plan ongeveer 1000 euro per maand. Daarvan gaat 250 euro naar crypto en ongeveer 750 euro naar aandelen en ETF’s. Daarnaast sparen mijn vrouw en ik momenteel ongeveer 2000 euro per maand om eerst een stevige financiële buffer op te bouwen.”

Wat voor soort aandelen heb je, of waar beleg je in?

„Ik beleg zowel in aandelen en ETF’s als in crypto. Bij crypto ligt mijn kern vooral bij Bitcoin, Ethereum en Solana. Bij aandelen en ETF’s probeer ik breder te spreiden, onder andere over dividend-aandelen en wereldwijde ETF’s. Op dit moment is dat ASR, ING als groei posities, KPN als defensief aandeel, MAIN en Realty voor maandelijks dividend. ETF’s zijn bijvoorbeeld iShares Core MSCI World, iShares MSCI Global Semiconductors, Vanguard FTSE All-world high div yield, Vanguard FTSE Devoloped Europe. Ik probeer daarmee een deel dividend en een deel accumulerend. Mijn doel is om de verhouding uiteindelijk ongeveer op 25 procent crypto en 75 procent aandelen en ETF’s te krijgen, zodat het risico beter gespreid is.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend, of juist ‘go with the flow’?

„In het begin vond ik het veel spannender dan nu. Ik keek vaak naar de koersen en reageerde daar soms te snel op. Dan verkocht ik te snel, of juist te laat. Ik kocht uit FOMO wanneer koersen al flink waren gestegen, en verkocht soms juist op een dieptepunt omdat ik bang was voor verdere daling. Precies het tegenovergestelde van wat je eigenlijk wilt. Daarom heb ik steeds meer structuur aangebracht en daardoor is het een stuk rustiger geworden. Wat ook helpt is op vaste momenten te kopen, ongeacht de koers, en om vaste koop- en verkooporders klaar te zetten – en daar niet van af te wijken.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Ja, natuurlijk. Zeker bij crypto kan het hard gaan en als je portefeuille in korte tijd duizenden euro’s minder waard wordt, voel je dat wel. De laatste correctie zorgde voor een papieren verlies van 3000 euro in twee maanden. Maar ik probeer nu minder naar de dagkoers te kijken en meer naar de langere termijn. Ik stel mezelf vooral de vraag: is de reden waarom ik dit heb gekocht nog steeds geldig? Als dat zo is, hoeft een daling niet automatisch slecht nieuws te zijn, maar juist een koopkans. Anders wordt het herbalanceren en soms gewoon verlies accepteren. Ik investeer daarom ook alleen met geld wat ik kan missen. Maar goed, toen er laatst een bug zat bij DeGiro en ik bij mijn Amerikaanse posities 0 euro zag staan, voelde dat wel even slecht.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen? En wat dacht je toen?

„Ja, vooral in crypto heb ik flinke dalingen meegemaakt. In het najaar van 2025 daalde mijn portefeuille op papier zoals gezegd met ongeveer 3000 euro. In het begin vond ik dat behoorlijk heftig. Toch ben ik blijven inleggen. Achteraf was dat juist waardevol, omdat ik tegen lagere koersen kon bijkopen en mijn gemiddelde aankoopprijs daardoor verbeterde. Inmiddels staat mijn totale beleggingsportefeuille weer boven mijn netto inleg. Mijn semiconductors en SpaceX aandeel zijn juist enorm gestegen, dat is natuurlijk fijn. Winstnemen is daarom soms ook belangrijk en zoals vaker gezegd wordt, nooit fout!”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen? Heb je een bepaald doel?

„Mijn doel is vooral financiële vrijheid. Ik wil niet per se stoppen met werken omdat ik moet, maar omdat ik op termijn de keuze wil hebben om minder te gaan werken. Over ongeveer tien jaar hoop ik voldoende vermogen en buffer te hebben opgebouwd om daarin veel vrijer te zijn.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Ik zou beleggen zeker aanraden, maar alleen als je eerst een buffer hebt en geld gebruikt dat je langere tijd kunt missen. Je kunt ook met kleine bedragen beginnen! Mijn belangrijkste les is om niet achter iedere hype aan te rennen. Maak een plan, spreid je risico, leg consequent in en accepteer dat dalingen erbij horen. Voor mij heeft vooral structuur ervoor gezorgd dat beleggen minder emotioneel en veel rustiger is geworden. Winst pakken is nooit slecht, maar wees niet te greedy – ik heb ook weleens meegemaakt dat mijn verkooporder op bijvoorbeeld 50 euro stond en de koers op 49,99 weer begon te zakken. Time in the market, beats timing the market, een cliché is een cliché omdat hij vaak klopt, en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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