Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Beleggingsrekening van Noor (29): ‘In het begin schrok ik me bij elke daling de tandjes’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Noor, die een buffer hoopt op te bouwen met haar beleggingen.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Naam: Noor (29)

Beroep: freelance fotograaf

Netto inkomen: wisselend, gemiddeld 2200 euro

Maandelijkse inleg: 200 euro per maand

Rendement tot dusver: ongeveer 1000 euro

De Beleggingsrekening van Noor

Waarom ben je gaan beleggen?

„Als freelancer is mijn inkomen verre van stabiel, dus ik vond het belangrijk om een buffer op te bouwen. Sparen was een optie, maar net als veel andere mensen al zeggen: het levert niet zoveel rendement op. Twee jaar geleden besloot ik daarom om te gaan beleggen, zodat ik mijn geld op de lange termijn kon laten groeien.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Ik probeer elke maand ongeveer 200 euro in te leggen. Dat lukt niet altijd – soms heb ik een maand met wat minder klussen. In goede maanden leg ik vaak wat extra’s in, dus al met al heft het elkaar een beetje op.”

Waar beleg je in?

„Vooral in brede indexfondsen, om mijn risico zoveel mogelijk te spreiden. Ik probeer het vooral simpel te houden en niet elke dag naar de beurs te kijken.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend, of juist ‘go with the flow’?

„In het begin vond ik het best spannend en keek ik wél vaak naar mijn rekening – dan schrok ik me bij elke daling weer de tandjes. Inmiddels ben ik er rustiger onder en probeer ik vooral te kijken naar de lange termijn, en me vooral niet te laten opjagen door de waan van de dag.”

Met een wisselend inkomen: ben je weleens bang dat de boel instort?

„Soms wel, vooral als je veel negatieve berichten hoort over de economie of de beurs. Maar dan probeer ik mezelf eraan te herinneren dat ik beleg voor later en niet voor volgende maand. En ook al vind ik sparen niet per se winstgevend, ik heb natuurlijk wel een buffer. Niet heel groot, maar ik kan het even uitzingen. Om die reden beleg ik ook alleen met geld dat ik niet direct nodig heb.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen?

„Niet zo vaak gelukkig, maar mijn beleggingen zijn in die afgelopen twee jaar heus weleens minder waard geweest. De eerste keer vond ik dat best lastig en vroeg ik me af of ik iets fout deed: moest ik actie ondernemen? Uiteindelijk heb ik niets verkocht en herstelde het zich weer. Ik heb daardoor geleerd om niet in paniek keuzes te maken.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen? Heb je een bepaald doel?

„Ik hoop vooral dat beleggen me later meer vrijheid geeft. Ik vind mijn werk als fotograaf heel leuk, maar ik wil niet altijd volledig afhankelijk zijn van opdrachten. Ik zou later ook best meer tijd willen besteden aan eigen projecten, en op den duur misschien wel minder willen werken.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Ja, maar begin wel rustig. Je hoeft niet meteen grote bedragen te investeren. Lees je goed in, begin met een bedrag dat je kunt missen en zie het vooral als iets voor de lange termijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Wil je meer edities van De Beleggingsrekening lezen? Deze vielen in de smaak bij onze lezers:

Meedoen aan De Beleggingsrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Beleggingsrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

Reacties