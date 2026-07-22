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De Beleggingsrekening van Marcel (55): ‘Het is vooral een aanvulling op mijn pensioen’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Marcel, die is gaan beleggen om zijn pensioen aan te vullen.

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Naam: Marcel (55)

Beroep: teamleider logistiek

Netto-inkomen: 3350 euro per maand

Maandelijkse inleg: 200 euro

Rendement tot dusver: ongeveer 5 procent

De Beleggingsrekening van Marcel

Waarom ben je gaan beleggen?

„Ik heb eigenlijk altijd alleen gespaard. Dat voelde ‘veilig’, en zo ben ik ook opgevoed – mijn ouders vonden de beurs vooral iets waar je geld kon verliezen. Een paar jaar geleden begon ik me er toch in te verdiepen. Ik zag dat mijn spaargeld door de inflatie steeds minder waard werd en collega’s hadden het regelmatig over beleggen. Toen dacht ik: misschien moet ik er niet meer zo bang voor zijn. Ik ben rustig begonnen met een klein bedrag.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Ik leg iedere maand 200 euro in, een bedrag dat ik kan missen. Daarnaast hou ik gewoon een flinke spaarbuffer aan voor onverwachte uitgaven. Dat geeft me rust.”

Wat voor soort aandelen heb je?

„Ik beleg eigenlijk vooral in een wereldwijd indexfonds. Ik heb bewust niet voor losse aandelen gekozen, omdat ik daar te weinig verstand van heb. Bovendien wil ik er niet elke dag mee bezig zijn.”

Hoe vind je het om te beleggen?

„In het begin vond ik het best spannend. Ik keek veel te vaak in de app om te zien of het omhoog of omlaag ging. Inmiddels ben ik daar veel rustiger in. Ik weet dat schommelingen erbij horen en kijk nog maar af en toe.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Die gedachte heb ik natuurlijk weleens, zeker als je op het nieuws hoort dat de beurs een slechte dag heeft. Maar omdat ik alleen geld beleg dat ik voorlopig niet nodig heb, raak ik minder snel in paniek dan ik had verwacht.”

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Zijn je beleggingen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen?

„Ik heb wel meegemaakt dat mijn portefeuille een tijdje een stuk minder waard was. Mijn eerste reactie was: had ik dit wel moeten doen? Vond ik wel balen, ja. Uiteindelijk heb ik niets verkocht en na verloop van tijd trok het weer bij. Dat was voor mij een goede les, het feit dat het zichzelf weer kan herstellen als je niet te veel panikeert.”

Wat hoop je voor de toekomst?

„Voor mij is beleggen vooral een aanvulling op mijn pensioen; ik verwacht niet dat ik er rijk van word. Als ik straks wat extra financiële ruimte heb om leuke dingen te doen of mijn kinderen af en toe te kunnen helpen, ben ik tevreden.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Ik zou zeggen: verdiep je er eerst goed in en begin klein. Dat had ik achteraf misschien wel eerder moeten doen, want je hoeft helemaal geen grote bedragen in te leggen. En zorg dat je ook gewoon spaargeld achter de hand houdt. Dat geeft rust.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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