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De Beleggingsrekening van Siem (33): ‘Duurzaam beleggen vind ik belangrijk’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Siem, die het belangrijk vindt om duurzaam te beleggen.

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Naam: Siem (33)

Beroep: softwareontwikkelaar

Netto inkomen: 3200 euo per maand

Maandelijkse inleg: 250 euro

Rendement tot nu toe: ongeveer 3500 euro

De Beleggingsrekening van Siem

Waarom ben je begonnen met beleggen?

„Een paar jaar geleden ben ik me meer gaan verdiepen in geld. Ik had altijd wel wat spaargeld, maar op een gegeven moment dacht ik: ik wil mijn geld niet alleen laten staan, ik wil er ook iets mee opbouwen. Beleggen, dus. Ik begon met een klein bedrag per maand, vooral om eerst even te kijken hoe het werkte. Die eerste stap vond ik eigenlijk het lastigst, omdat beleggen toch voelt alsof je risico’s neemt. Maar ik merkte dat het met een vast bedrag en een lange termijn steeds normaler voelde.”

Je belegt duurzaam, waarom is dat?

„Ik vond het eigenlijk vreemd dat ik wel let op wat ik koop en hoe ik leef, maar dat mijn geld misschien terechtkomt bij bedrijven waar ik niet achter sta. Toen ben ik gaan kijken: waar investeer ik eigenlijk in? Bij sommige beleggingen zit je bijvoorbeeld indirect in bedrijven of sectoren waar ik persoonlijk minder mee heb, zoals bedrijven die sterk afhankelijk zijn van fossiele energie. Natuurlijk is duurzaamheid bij beleggen niet zwart-wit, en bestaat er geen perfecte keuze. Maar ik vind het wel prettig dat ik hierover nadenk en mijn geld niet zomaar ergens insteek.”

Hoe heb je het beleggen aangepakt?

„Ik wilde het niet te ingewikkeld maken. Ik ben geen belegger die elke dag bedrijven analyseert of losse aandelen uitzoekt. Daarom heb ik gekozen voor duurzame ETF’s. Ik vind het prettig dat ik niet zelf tientallen bedrijven hoef te beoordelen. Met zo’n ETF beleg je via één belegging in een pakket van bedrijven die aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen.”

Hoeveel beleg je per maand?

„Ik leg iedere maand automatisch 250 euro in. Het voelt voor mij als een soort abonnement: je betaalt het gewoon en kijkt niet elke dag op je factuur. Zo moet het ook zijn, want ik beleg voor de lange termijn, niet om snel winst te maken.”

Vind je beleggen spannend?

„In het begin vond ik het best spannend. Je ziet ineens dat bedragen kunnen stijgen en dalen zonder dat je daar direct iets aan doet. Maar je leert ook dat schommelingen erbij horen.”

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Zijn je beleggingen weleens flink gedaald?

„Ja, dat hoort erbij. Je eerste reactie is misschien: shit, moet ik iets doen? Maar als je vooraf hebt bedacht waarom je belegt en je kijkt naar de lange termijn, helpt dat om rustig te blijven.”

Heb je weleens getwijfeld tussen rendement en duurzaamheid?

„Natuurlijk heb ik me weleens afgevraagd of ik met een andere keuze misschien meer rendement had kunnen behalen. Maar voor mij is geld niet het enige wat telt. Ik vind het ook belangrijk dat ik achter mijn keuze kan staan.”

Wat hoop je met beleggen te bereiken?

„Ik hoop vooral financiële vrijheid op te bouwen. Ik weet niet precies hoe mijn toekomst eruitziet, maar ik vind het een prettig idee dat ik zelf iets opbouw.”

Wat is je tip voor anderen?

„Begin klein en maak het jezelf niet te ingewikkeld, je hoeft echt niet meteen alles te weten. Kies iets waar je achter staat, verdiep je dáárin en denk vooral aan de lange termijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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