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De Beleggingsrekening van Carlijn (31): ‘Ik heb drie flinke beurscrashes meegemaakt’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Carlijn, die inmiddels drie flinke beurscrashes heeft meegemaakt.

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Naam: Carlijn (31)

Beroep: eigenaar van Finance op orde. „Daarmee help ik anderen met vertrouwen te starten met beleggen. Daarnaast werk ik als manager business control bij een groot Nederlands bedrijf.”

Netto-inkomen: 6560 euro (loondienst + uitkering vanuit bedrijf)

Maandelijkse inleg: 2500 euro per maand

Rendement tot dusver: „Mijn allereerste investering was een wereldwijde ETF die ik kocht voor 72 euro per stuk. Inmiddels staat die rond de 163 euro. Dat klinkt misschien alsof het alleen maar omhoog gaat, maar daartussen zaten ook periodes waarin mijn portefeuille flink in de min stond.”

De Beleggingsrekening van Carlijn

Waarom ben je gaan beleggen?

„Eigenlijk begon het uit frustratie. Ik werkte hard, spaarde netjes, maar ontdekte dat mijn spaargeld door inflatie elk jaar een beetje minder waard werd. Dat voelde alsof ik op een loopband liep: ik deed mijn best, maar kwam nauwelijks vooruit.”

En toen?

„De echte drijfveer kwam later. Mijn vader overleed kort nadat hij met vervroegd pensioen ging. Hij had zijn hele leven hard gewerkt voor later, maar dat ‘later’ kwam nooit. Dat heeft mijn kijk op geld compleet veranderd. Ik wil niet alleen vermogen opbouwen voor mijn pensioen, maar juist ook vrijheid creëren tijdens mijn leven. Mijn doel is om met 45 jaar met pensioen te kunnen. Of ik dat ook ga doen, is een tweede, haha.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Ik beleg automatisch 2500 euro per maand. Daarvan gaat 2000 euro naar een wereldwijde ETF: een mandje met meer dan 3000 bedrijven uit de hele wereld. De overige 500 euro verdeel ik over edelmetalen, crypto en losse aandelen. Door automatisch in te leggen, haal ik de emoties uit mijn beleggingsbeslissingen. Ik hoef niet elke maand na te denken of dit ‘het juiste moment’ is.”

Waar beleg je in?

„Mijn strategie is eigenlijk heel saai, en daar ben ik helemaal oké mee. Het grootste deel beleg ik wereldwijd via één ETF. Daarmee beleg ik automatisch in duizenden bedrijven, van grote Amerikaanse technologiebedrijven tot Europese en Aziatische ondernemingen. Daarnaast heb ik een kleiner deel in losse aandelen, edelmetalen, crypto en certificaten. Dat vind ik interessant om te volgen, maar mijn wereldwijde ETF blijft de basis van mijn portefeuille.”

Hoe vind je het om te beleggen?

„Toen ik begon, keek ik soms meerdere keren per dag naar mijn portefeuille. Als ik 100 euro verloor, voelde dat alsof ik echt iets kwijt was. Nu kijk ik veel minder vaak. Niet omdat ik het niet interessant vind, maar omdat ik weet dat succesvol beleggen vooral draait om geduld. Mijn portefeuille hoeft vandaag niet te presteren; die moet over twintig of dertig jaar zijn werk hebben gedaan.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Ik heb inmiddels drie flinke beurscrashes meegemaakt. En ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat leuk vind. Geld is emotie. Een rood scherm blijft vervelend, hoeveel ervaring je ook hebt. Het verschil is dat ik inmiddels vertrouwen heb in mijn strategie. Ik weet dat de markt zich in het verleden altijd heeft hersteld, al kan dat soms jaren duren. Daarom beleg ik alleen met geld dat ik minimaal tien jaar kan missen en zorg ik voor een goede spaarbuffer. Daardoor hoef ik tijdens een beurscrash niets te verkopen en kan ik juist rustig blijven doorbeleggen.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen? En wat dacht je toen?

„In 2020 stond mijn portefeuille ruim 13 procent in de min. Dat was geen fijne periode en ook ik heb weleens getwijfeld of ik het juiste deed. Juist daardoor ben ik achteraf blij dat ik een plan had. Toen de beurs zich weer herstelde, profiteerde ik daarvan. Dat heeft mij geleerd dat je grootste vijand op de beurs vaak niet de markt is, maar je eigen emoties.”

En wat is je beste belegging geweest?

„Mijn beste belegging is ASML. Toen ik daar werkte, kon ik aandelen kopen met 20 procent korting. Mijn eerste aandelen kocht ik voor ongeveer 133 euro per stuk. Inmiddels staan die rond de 1414 euro. Dat voelt natuurlijk goed, maar achteraf weet je nooit welke belegging zo’n winnaar wordt. Daarom geloof ik juist in spreiden.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen? Heb je een bepaald doel?

„Mijn doel is financiële vrijheid. Niet omdat ik nooit meer wil werken, want ik vind mijn werk ontzettend leuk. Maar omdat ik wil kunnen kiezen. Ik wil tijd kunnen doorbrengen met de mensen die belangrijk voor mij zijn, kunnen reizen wanneer ik daar zin in heb en mijn kinderen later een financiële voorsprong kunnen geven. Beleggen is voor mij geen doel op zich; het is een middel om meer vrijheid te creëren.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Absoluut. Ik zeg altijd tegen mijn klanten: ‘Als je je geld niet voor je laat werken, werk je te hard.’ Je hoeft ook echt niet rijk te zijn om te beginnen. Sterker nog, juist door klein te beginnen, geef je je geld de tijd om voor jou te gaan werken. Wacht niet op het perfecte moment, want dat komt waarschijnlijk nooit. Tijd is op de beurs vaak waardevoller dan timing.”

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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