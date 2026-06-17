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De Beleggingsrekening van Renze (40): ‘Niet snel rijk worden, maar langzaam opbouwen’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Renze, die over twintig jaar wil merken dat die 1000 euro per maand echt iets heeft opgebouwd.

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Naam: Renze (40)

Beroep: ondernemer in evenementen

Netto inkomen: 5100 euro

Maandelijkse inleg: 1000 euro

Gemaakte winst: 35.000 euro

De Beleggingsrekening van Renze

Waarom ben je gaan beleggen?

„Omdat ik rendement wilde maken. Spaargeld op een rekening laten staan voelde na een tijdje te passief voor mij en mijn situatie – ik heb een gezin. Ik wilde dat mijn geld ook echt iets deed.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„In totaal 1000 euro per maand. Dat verdeel ik over meerdere plekken: 600 euro in ETF’s via DEGIRO, 200 euro in W&O fondsen en 200 euro via Brand New Day voor pensioenbeleggen. Daarnaast houd ik een deel in crypto aan. Buy and hold overigens, passief dus. Ik ben er niet actief in aan het handelen.”

Wat voor soort aandelen heb je, of waar beleg je in?

„Voornamelijk in een breed, wereldwijd ETF-mandje dat de hele wereldeconomie volgt. Ik pik er geen individuele aandelen uit, maar spreid gewoon mijn kansen. Heel saai, maar het werkt wel.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend of juist ‘go with the flow’?

„O, volledig go with the flow. Ik kijk er bewust niet elke dag naar. Maandelijks inleggen, niet panikeren, niet bijsturen. Dat is het plan.”

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Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Ja, dat gevoel ken ik wel. Maar dan denk ik: ik zit hier voor de lange termijn. Als de markt daalt, blijf ik gewoon zitten. Uitstappen op een dip is het slechtste wat je kunt doen.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd of juist gestegen?

„Flink gestegen, en dat voelde lekker, maar meer ook niet. En op de momenten dat het daalde, dacht ik vooral: niet kijken, gewoon doorgaan.”

Wat hoop je voor de toekomst qua beleggen? Heb je een bepaald doel?

„Ja, het compound effect zijn werk laten doen. Niet rijk worden in één keer, maar langzaam opbouwen. Over twintig jaar wil ik merken dat die 1000 euro per maand echt iets heeft opgebouwd.”

Wat is jouw tip aan anderen?

„Gewoon beginnen, ook met een klein bedrag. Kies een breed ETF, zet maandelijks een vast bedrag in en kijk er daarna zo min mogelijk naar. Tijd in de markt verslaat het timen van de markt altijd.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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