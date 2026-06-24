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De Beleggingsrekening van Yara (24): ‘Die 250 euro per maand mis ik niet’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Yara, die net is begonnen met beleggen voor de lange termijn.

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Naam: Yara (24)

Beroep: Ergotherapeut

Netto inkomen: 2430 euro

Maandelijkse inleg: 250 euro

Gemaakte winst: Nog niets

De Beleggingsrekening van Yara

Waarom ben je gaan beleggen?

„Ik ben net begonnen met werken en wil graag op den duur een koophuis kopen, maar de woningmarkt is natuurlijk een drama voor starters zoals ik. Ja, tenzij je een bak spaargeld hebt, maar tijdens mijn studentenjaren heb ik niet heel veel opzij kunnen zetten. Bovendien is de rente nou ook niet spectaculair hoog. De vriend van een vriendin belegt al een tijdje. Met hem raakte ik in gesprek. Hij was zó enthousiast dat het aanstekelijk werkte. Ik dacht altijd dat beleggen risicovol was en natuurlijk: het is nooit zonder risico. Maar het rendement ligt wel stukken hoger dan bij een spaarrekening, dus ik besloot de gok te wagen.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Niet zo heel veel hoor, ‘slechts’ 250 euro. Dat is een bedrag dat ik maandelijks kan missen, het doet geen pijn als ik het verlies. Maar door elke maand 250 euro te storten, kan die beleggingsrekening de komende maanden en jaren ongemerkt groeien. Dat ik over een jaar of vijftien ineens denk: dat is toch lekker gespaard. In de toekomst wil ik het bedrag nog wel ophogen, maar nu is ook de gedachte dat alle beetjes helpen.”

Wat voor soort aandelen heb je, of waar beleg je in?

„Ik heb het risico enorm gespreid, met van die aandelenpakketjes, ETF heet dat. Zo klapt de boel niet in één keer in als het even minder gaat.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend, of juist ‘go with the flow’?

„Het voelt vooral heel erg volwassen, haha. Ik had nóóit gedacht dat ik op deze leeftijd al zou gaan beleggen, vond het meer iets voor mannen in driedelige pakken. Ben ook de eerste in het gezin van mijn ouders die überhaupt belegt. Spannend? Nou, wat ik al zei: die 250 euro per maand valt mee, ik mis het bedrag niet van mijn rekening. Ja, het zou zuur zijn als het straks tot iets groots is uitgegroeid en dán instort, maar dat zie ik dan wel weer. Voor nu probeer ik er zo min mogelijk naar te kijken of zelfs aan te denken.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Nou, daar ben ik dus niet echt mee bezig. Ik probeer juist van het positieve uit te gaan en naar de lange termijn te kijken. Ik denk dat mijn latere zelf me dankbaar is dat ik al op zo’n jonge leeftijd begon met beleggen.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen?

„Is nog niet aan de orde geweest, ik ben echt pas net begonnen.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen? Heb je een bepaald doel?

„Een koopwoning zou prettig zijn. Tegelijkertijd realiseer ik me ook wel dat dat misschien niet eens haalbaar is, nu ik net pas ben begonnen met beleggen. Of ik moet een gigantische klapper maken, haha. Maar ik denk dat het me in de toekomst wel rust geeft, door nu al aan dat appeltje voor de dorst te denken.”

Wat is jouw tip aan anderen?

„Begin gewoon, zelfs als het maar klein is. Dit is echt zo’n taak die je alsmaar voor je uitschuift, terwijl je nú juist meters kunt maken. Dat zou mijn tip zijn aan anderen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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