Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Beleggingsrekening van Petra (39): ‘Ik hoop dat ik eerder kan stoppen met werken’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Petra, die belegt omdat ze meer financiële zekerheid wil in de toekomst.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Naam: Petra (39)

Beroep: fysiotherapeut

Netto inkomen: 3100 euro

Maandelijkse inleg: 525 euro

Gemaakte winst: ‘Weet ik niet, omdat ik weinig kijk’

De Beleggingsrekening van Petra

Waarom ben je gaan beleggen?

„Omdat ik meer financiële zekerheid wil in de toekomst. Ik heb een goede baan die aardig betaalt, ik heb wat geld op mijn spaarrekening staan, maar écht vermogen opbouwen? Dat zit er niet in, zeker niet met vier kinderen thuis. Terwijl ik wél graag eerder zou willen stoppen met werken en niet tot mijn 67ste – of waarschijnlijk tegen die tijd nóg later – wil doorgaan.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„In totaal 525 euro per maand, maar dat verdeel ik over verschillende potjes. Zo steek ik 350 euro in pensioenbeleggen, 100 euro in ETF’s en dan heb ik nog een kleiner bedrag van 50 euro dat ik wéér in een ander ETF-fond stop. En dan nog een heel klein bedrag van 25 euro per maand in zilver, omdat ik denk dat dat ook langdurige waarde heeft.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend, of juist ‘go with the flow’?

„Dat laatste. Ik weet dat het altijd een soort gok is, maar omdat ik wat breder investeer, spreid ik ook het risico. Daarbij heeft het toch geen zin om elke dag naar die grafiek te kijken, het gaat om de lange termijn.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Dat gebeurt vast, maar ik ben er niet bang voor. En het schiet ook weer omhoog, op den duur – dat is die lange termijn waarover ik het heb.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen?

„O ja, allebei, maar ik vind daar niks van. Ik kijk er ook weinig op, moet ik zeggen. Het beleggen gaat automatisch en omdat het relatief kleine bedragen zijn, voel ik er niks van in mijn portemonnee. Misschien dat de druk daarom wat lager is.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen?

„Dat ik dus eerder kan stoppen met werken. Ik wil gewoon zo lang mogelijk van het leven genieten, en ik zit nu in een fase waarin ik letterlijk word opgeslokt door alles. Mijn werk, mijn gezin, sociale verplichtingen… Natuurlijk weet ik dat je niet al je pijlen op later moet zetten, je weet nooit hoelang je hebt in het leven. Maar al kan ik al mínder werken op den duur, dan hou ik ook tijd over voor de leuke dingen in het leven. Die hoeven niet groot te zijn, al is het maar een extra lange wandeling met de hond – daarvan kan ik al gelukkig worden.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Ja, daar kan ik kort maar krachtig over zijn. Zeker als het om bedragen gaat die je kunt missen en die je niet nodig hebt op de korte termijn, is het eigenlijk altijd winst om te beleggen. Als je het risico spreidt, is de kans groot dat je in the end altijd wel rendement maakt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Wil je meer edities van De Beleggingsrekening lezen? Deze vielen in de smaak bij onze lezers:

Meedoen aan De Beleggingsrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Beleggingsrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

Reacties