De Beleggingsrekening van Raya (33): ‘Sommige Pokémonkaarten zijn duizenden euro’s waard’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Raya, die haar oude Pokémonkaarten ineens in waarde zag stijgen, en nu in meer kaarten investeert.

Naam: Raya (33)

Beroep: administratief medewerker

Netto inkomen: 2500 euro per maand

Maandelijkse inleg: tussen de 200 en 300 euro

Gemaakte winst: 2000 euro

Hoe ben je begonnen met beleggen?

„Toen ik anderhalf jaar geleden mijn berging opruimde, vond ik een grote doos met oude Pokémonkaarten van vroeger. Daar zaten ook zeldzamere kaarten tussen. Uit nieuwsgierigheid zocht ik op wat ze waard waren.”

En?

„Vooral de oudere, vintage kaarten bleken verrassend veel waard. Die van mij waren niet in perfecte staat – er zaten krassen op en de randjes waren wat wit, omdat ik er vroeger mee had gespeeld. Maar zelfs dan waren sommige kaarten nog een paar honderd euro waard. In perfecte staat hadden ze zelfs duizenden euro’s kunnen opleveren.”

Wanneer werd het meer dan alleen nieuwsgierigheid?

„Ik vond Pokémon altijd al leuk, dus ik ben me er echt in gaan verdiepen. Ik ging naar beurzen en volgde online wat er allemaal gebeurde op Pokémon-vlak. In het begin had ik geen idee waar ik naar keek, maar na een tijdje krijg je gevoel voor wat waardevol is en waarom.”

Hoe werkt dat: waarde creëren met kaarten?

„Als je een pakje opent en een goede kaart vindt, kijk je meteen naar de staat: zijn de hoekjes netjes, klopt de centrering, zitten er geen beschadigingen op? Ik heb een paar keer geluk gehad en mooie kaarten ‘gepulled’ uit een boosterbox — daar zitten 36 pakjes in.”

Wat doe je met zulke kaarten?

„Je kunt ze laten ‘graden’. Ik doe dat via PSA, een Amerikaans bedrijf. Zij geven een kaart een score van 1 tot 10, waarbij een PSA 10 perfect is. Het duurt wel lang – soms een jaar – maar als je eenmaal een hoge score krijgt, kan de waarde ineens enorm stijgen. Ik had een paar kaarten die na grading meteen honderden euro’s waard waren.”

Zie je het als beleggen of als hobby?

„Allebei. Het is echt een hobby, want ik vind het leuk om te verzamelen. Op sommige kaarten ben ik ook echt trots, die wil ik eigenlijk niet verkopen. Tegelijkertijd zie ik het ook als een soort spaarpotje voor later, bijvoorbeeld voor mijn kinderen.”

Investeer je ook op andere manieren?

„Wel binnen het Pokémon-genre. Ik koop bijvoorbeeld Elite Trainer Boxen. Daar zitten niet alleen een paar pakjes kaarten in, maar ook steentjes en muntjes om een bepaald spel te kunnen spelen. Die boxen laat ik dicht, omdat ze meer waard kunnen worden. Zo’n box kost rond de 70 tot 90 euro en kan binnen een jaar al richting de 200 euro gaan. Ik heb er nu een stuk of tien liggen. Hoe langer je ze bewaart, hoe meer ze vaak waard worden.”

Hoeveel geef je eraan uit?

„Ik denk dat ik maandelijks minimaal 200 euro uitgeef. Een boosterbox kost al snel tussen de 200 en 300 euro. Mijn vriend en ik maken er ook iets gezelligs van: in plaats van dat we uiteten gaan tijdens een datenight, bestellen we iets lekkers thuis en gaan we vervolgens de hele avond Pokémon-pakjes openen.”

Vind je het in investeren in Pokémonkaarten spannend?

„Niet echt, juist omdat het een hobby is. Het is niet alleen geld ergens in stoppen en afwachten, ik geniet ook van het verzamelen zelf. Ik haal er kortom sowieso plezier uit, los van de waarde.”

Ben je weleens bang dat het instort?

„Dat risico is er natuurlijk. Ik heb nu voor zo’n 1500 euro aan boxen liggen. Als dat ineens niets meer waard zou zijn, zou dat zonde zijn. Maar dat hoort er ook bij.”

Hoe hebben je investeringen zich ontwikkeld?

„Vooral positief. De Pokémonmarkt is nog steeds populair. Zo vond ik onlangs een Charizard-kaart in een Pokémondoosje van mijn zoontje, van al jaren geleden. ‘Ongegraded’ is die zo’n 250 euro waard, maar met een perfecte score kan dat oplopen tot 1800 euro – al gaat die van mij dat niet halen omdat mijn zoontje ermee gespeeld heeft en hij hier en daar wat beschadigd is. Maar hij komt wél uit de zogeheten ‘151-set’, met alle eerste generatie Pokémon zoals Pikachu en Squirtle. Sinds kort worden die sets niet meer gedrukt, waardoor kaarten ineens veel meer waard geworden. Het zou goed kunnen dat deze Charizard-kaart nu al 400 euro waard is.”

Wat is je doel?

„Ik heb niet echt een concreet doel, vind het vooral leuk om te doen. En wie weet levert het later een mooi spaarpotje op voor mijn kinderen, dat zou mooi zijn.”

Zou je het anderen aanraden?

„Alleen als je echt een passie voor Pokémon hebt. Je moet het leuk vinden om je erin te verdiepen, naar beurzen te gaan en met verkopers te praten. Het is geen snelle manier om geld te verdienen en het ‘werkt’ alleen als het écht je hobby is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

