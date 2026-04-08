De Beleggingsrekening van Hanneke (41): ‘Al 550.000 euro winst gemaakt’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Hanneke (41), die vorig jaar ál haar cryptomunten verkocht.

Naam: Hanneke (41)

Beroep: financieel coach

Netto inkomen: wisselend, tussen de 3750 en 5000 euro

Maandelijkse inleg: „Gemiddeld 1600 euro in assets zoals ETF’s, goud en zilver. Ook investeer ik incidenteel in cryptomunten, als de koers laag staat – dat kan in één keer bijvoorbeeld 50.000 euro zijn.”

Gemaakte winst: 550.000 euro

Waarom ben je gaan beleggen?

„Puur uit nieuwsgierigheid. Het was 2018, ik hoorde iets over bitcoins en dat triggerde me. Ik besloot me erin te verdiepen, woonde een lezing bij en kwam uit bij iemand die me op weg hielp. Crypto fascineerde me, ik wilde er álles over weten. Maar het was toen nog niet zoals nu, er bestonden nog geen community’s, dus moest ik het allemaal zelf uitzoeken.”

Hoe verliep dat?

„In 2017 wilde ik al cryptomunten kopen toen de koers hoog stond, maar mijn man vond het toen nog geen goed idee. Toen in 2018 de boel instortte, besloot ik me wél in te kopen. Ik vond het spannend, was nog bleu, maar ik weet het niet: ik had echt het gevoel dat bitcoin de toekomst had. Ik was enorm gepassioneerd en wilde de hele tijd bezig zijn met crypto. Dat is gelukt, haha. ”

In al die jaren heb je behoorlijk wat winst gemaakt.

„Klopt, maar daar ging best wat aan vooraf. Ik heb namelijk óók heel erg in de min gestaan. Zo stortte alles in tijdens de coronapandemie, terwijl ik vlak daarvoor voor 25.000 euro had ingekocht. Dat bedrag halveerde zo ongeveer. Vervolgens stond ik in 2021 flink in de plus, maar toen wilde ik nog niet verkopen – waarna alles weer in elkaar klapte en de tonnen eruit vlogen. Pas vorig jaar – zeven jaar nadat ik begon – heb ik mijn winst gerealiseerd en al mijn cryptomunten verkocht.”

Dat zijn inderdaad nogal pieken en dalen.

„Inderdaad. En ook dat verkopen vorig jaar vond ik een uitdaging, want in de cryptowereld ben je vaak ‘getrouwd’ met je bitcoin. Best moeilijk om je daarvan los te weken, haha. Ik was ook best bang dat ik in een zwart gat zou vallen. Maar ik wilde die winst ook een keer realiseren, dus eens moest het moment zijn – en nu stond de koers goed.”

En nu?

„Ik wil wel weer in crypto gaan investeren en ik verwacht ook dat de koers dit jaar nog verder zakt. Dat is ook de reden dat ik mijn coins op een hoog niveau heb verkocht, zodat ik met een deel van de winst weer laag kan inkopen. Het overige deel van mijn winst bewaar ik nu als buffer.”

Waar beleg je nog meer in?

„Mijn man is wat meer van het ‘rustig’ opbouwen van vermogen, dus hij vindt het fijner om assets te hebben waar je pas op lange termijn naar kijkt – tien, vijftien jaar of zo. Daar beleggen we dus ook in, en we zien dat als een soort pensioen. Tussendoor blijf ik mijn crypto gewoon kopen en verkopen op het moment dat de markt goed staat. Hij noemt me weleens gekscherend crypto cowgirl, haha.”

Vind je beleggen soms niet spannend?

„O, zeker. Ik heb er jaren over gedaan om een eigen strategie te bedenken. Ik ben bijvoorbeeld geen ‘trader’ – iemand die koopt en verkoopt op de korte termijn. Ik investeer liever op de lange termijn, ik merk dat ik daar rustiger van word. Ondanks de grillige cryptomarkt durf ik best lang ‘niks’ te doen. Ik schrik ook niet meer van correcties van 30 of 40 procent, omdat ik weet dat de markt uiteindelijk wel weer bijtrekt.”

Wat is jouw strategie?

„Bij elke 2500 euro die bitcoin stijgt, verkoop ik een stukje. Daar hou ik me aan vast, dan zit er namelijk geen emotie aan vast en heb je gemiddeld een hele mooie verkoopprijs. Nu ik even geen bitcoins heb, wacht ik rustig tot de koers weer lager is. Als je dat geduld kunt hebben, is dat heel fijn.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Kijk, uiteindelijk gaat niets in een rechte lijn omhoog, er zitten altijd correctiemomenten tussen. Als je dat weet, is het nooit erg als de koers een keer zakt. Sterker nog: je kunt het zien als een soort sale, als een moment om voordelig in te kopen.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen?

„Uiteindelijk wil ik, net als de meeste mensen, financiële vrijheid. Ik heb daar geen vast bedrag aan gekoppeld, ik leef eigenlijk nu al mijn mooiste leven – omdat ik weet dat als ik een tijdje geen inkomen zou hebben, ik me geen zorgen hoef te maken. Mijn ouders hadden het vroeger niet zo breed, dus ik vind het heel fijn dat ik nu niet over mijn uitgaven hoef na te denken, dat is voor mij pure winst. Het gaat me ook helemaal niet om materiele zaken. Ter illustratie: ik rij nog steeds rond in mijn Fiat 500 en blijf dat gewoon doen – hoe meer je hebt, hoe meer dingen immers ook kosten. Dat ik geen financiële stress heb, vind ik de grootste luxe die er is. Daar ben ik elke dag dankbaar voor.”

Zou je het anderen aanbevelen?

„Zeker. Iedereen kent de term inflatie: alles wordt duurder en op sparen krijg je weinig rente, dus je gaat er met alleen een spaarrekening altijd financieel op achteruit. Betekent niet dat je blind al je geld in bitcoins of iets anders moet steken, omdat je via via hebt gehoord dat de koers goed staat. Bovenal is het belangrijk om te weten wat je doet. Dus doe onderzoek, sluit je ergens bij aan of zoek een coach die je kan helpen, zodat je weet wat bij je past.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meedoen aan De Beleggingsrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Beleggingsrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

