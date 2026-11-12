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VVD tegen belastingplan als voorstel PRO en Volt het haalt

Regeringspartij VVD stemt in de Tweede Kamer tegen het belastingplan als een wijzigingsvoorstel van PRO en Volt dat 1 miljard euro aan lasten verschuift van arbeid naar vermogen wordt aangenomen. Dat heeft fractievoorzitter Ruben Brekelmans gezegd tijdens een Kamerdebat. Coalitiepartners D66 en CDA steunen het linkse voorstel wel, zeiden ze woensdagavond al.

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In het belastingplan staat hoe het kabinet volgend jaar bij elkaar 480 miljard euro aan belastingen wil ophalen. Het amendement van PRO en Volt zorgt voor een aanpassing van 0,2 procent van dat bedrag. De VVD kan dat volgens Brekelmans niet voor haar rekening nemen, omdat het slecht zou zijn voor de economie en het investeringsklimaat.

PRO en Volt willen het belastingplan juist alleen steunen als hun aanpassingsvoorstel het wel haalt. Daarmee is een meerderheid in de Eerste Kamer verzekerd, mits ook alle coalitiepartijen voor stemmen. Zonder de VVD is die steun in de senaat hoogst onzeker.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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