Stelling van de dag: ‘Gemeentelijke belastingen zouden in heel Nederland ongeveer gelijk moeten zijn’
In vrijwel alle gemeenten ben je volgend jaar meer kwijt aan de gemeentelijke belastingen, alhoewel er gemeenten zijn waar de inwoners dat sterker in de portemonnee zullen voelen. Hoeveel je betaalt, hangt af van je woonplaats en je woonsituatie. De verschillen tussen gemeenten zijn groot.
Inwoners van gemeente Rotterdam en gemeente Gooise Meren merken het meest van de stijging; daar gaan de gemeentelijke belastingen met respectievelijk 79 en 78 euro per jaar omhoog. Ook in Hoeksche Waard en Haarlemmermeer is de stijging relatief groot.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
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