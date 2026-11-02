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Aanpassingen box 3 zijn niet verantwoord, oordeelt Raad van State

De aanpassingen die het kabinet wil doorvoeren aan een wetsvoorstel voor de vermogensbelasting in box 3, zijn volgens de Raad van State niet verantwoord. De hoge wetgevingsadviseur verwijst in een advies naar de Belastingdienst, die de aanpassingen in elk geval voor 2028 onuitvoerbaar vindt. De discussie over het vinden van geld voor de aanpassingen leidt tot „onduidelijkheid en onrust”.

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Met een wet die nu in de Eerste Kamer ligt, zou belasting grotendeels geheven worden op waardestijgingen van bezittingen, ook als iemand die nog niet heeft geïnd. Het kabinet wil dat vanaf 2028 grotendeels aanpassen naar een belasting op vermogenswinst, om in 2030 helemaal op een vermogenswinstbelasting over te stappen.

De Belastingdienst heeft het al erg druk en het kabinet wil ook nog eens op de dienst bezuinigen, merkt de Raad van State op. Om dan voor twee jaar een nieuw en ingewikkeld systeem in te voeren, trekt een „zware wissel” op de fiscus.

Het kabinet kan beter de hele wet intrekken en in een keer een heel nieuw voorstel voor 2030 schrijven, vindt de Raad van State. „Hiermee wordt de rust en duidelijkheid geboden die nodig is.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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