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Redactie Belasting vandaag
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Jetten: tot dinsdag geen zicht op rechtse deal over belastingplan

DEN HAAG - Minister-president Rob Jetten en Eelco Heinen, minister van Financiën, tijdens de voortzetting van het debat over het belastingplan, nadat PRO en Volt een deal hebben gesloten met D66 en het CDA over steun. Het debat werd eerder afgerond, maar wordt opnieuw geopend zodat de Kamer over de deal kan praten. REMKO DE WAAL / ANP
ANP / ANP / Remko de Waal

Tot afgelopen dinsdag had premier Rob Jetten (D66) het beeld dat er „geen enkele grote stap te zetten was” met de partijen in het rechtse verbond. Dat zegt hij in het debat over de belastingen, „op basis van de terugkoppelingen die wij kregen van de drie coalitiefracties”.

Gevraagd naar de gesprekken met JA21, SGP en BBB zei de premier dat er veel gesproken is over manieren om die drie tegemoet te komen. „We hebben tot het laatste moment gekeken: zijn er mogelijkheden?” Met JA21 heeft hij gesproken over migratie, BBB wilde versoepelingen van het stikstofbeleid.

Het kabinet heeft vorige week een laatste versie van het belastingplan gepubliceerd. Daarna legden de ministers de bal bij de Kamer. De fractievoorzitters zijn toen gaan praten met oppositiepartijen over aanpassingsvoorstellen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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