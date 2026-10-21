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Redactie Belasting vandaag
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Stelling van de dag: ‘Wie na de AOW-leeftijd doorwerkt, moet minder belasting betalen’

Stelling van de dag: 'Wie na de AOW-leeftijd doorwerkt, moet minder belasting betalen'
Foto: GettyImages

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken inmiddels 152.000 Nederlanders van 67 jaar en ouder, en sommigen stappen zelfs over naar een andere sector. Lang niet iedereen stopt dus met werken nadat zij de AOW-leeftijd bereikt hebben.

Het aantal mensen in ons land dat de pensioenleeftijd heeft bereikt maar nog doorwerkt, neemt in de loop der jaren toe. In 2018 was 1,2 procent van de werknemers 67 jaar of ouder. Dit jaar gaat het om 1,7 procent van de mensen: zo’n 152.000 mensen.

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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Geschreven door Redactie

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